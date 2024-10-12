"Без работы останутся 600 человек, государство потеряет десятки миллионов евро“: Заводу в Кивиыли грозит закрытие уже в 2028 году

В Министерстве климата поставили задачу дополнить Закон о полезных ископаемых. Это означает, что как переработка новых месторождений сланца, так и прием новых заявок будут приостановлены до 2026 года. Помимо этого, беспокойство компании Kiviõli Keemiatööstus вызывает и сам новый законопроект.

Озабоченность связана с тем, что запасов сланца у них хватит еще на восемь лет. „Даже если прием разрешений возобновится в 2026 году, процесс подачи заявок на разрешения будет долгим, а два года — слишком короткий срок, чтобы урегулировать весь вопрос“, — подтверждает Герли Кокк, руководитель отдела по связям с общественностью Kiviõli Keemiatööstus. Потребуется как минимум 2,5 года, что также является необычным на практике.