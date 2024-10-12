Национальные парламенты обсудят, как при помощи науки, технологий и инноваций достичь более мирного будущего

В своем выступлении руководитель делегации Рийгикогу Марис Лаури сообщает, что публичные электронные услуги повышают прозрачность, доступность и вовлеченность в политические процессы. Но при этом, подчеркивает она, важно снизить сопряженные с новыми технологиями риски и повысить медиаграмотность населения. Она отмечает, что информационная война практически стала неотъемлемой частью нашей жизни.

„Мы должны повысить уровень нашей медиа- и информационной грамотности; понять, насколько на самом деле важна кибергигиена; научиться распознавать опасность, дезинформацию и манипулирование. Дезинформация часто пользуется социальным расколом, усугубляя поляризацию и настраивая разные общины друг против друга“, – говорит Лаури и добавляет, что дезинформацию нельзя отрицать или смотреть на нее сквозь пальцы и что она не должна препятствовать созданию доступного и вовлекающего публичного сектора и цифрового пространства.

Сегодня эстонские депутаты примут участие в работе группы 12+, празднующей свое пятидесятилетие. В группу 12+ входят европейские страны, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В воскресенье по инициативе Эстонии пройдет встреча делегаций Северных и Балтийских стран (NB8), на которой участники обсудят, как помочь возвращению на родину депортированных из Украины в Россию детей.

В рамках ассамблеи собираются все уставные органы Межпарламентского союза, в том числе совет Межпарламентского союза, постоянные комитеты, комитеты по правам человека и по вопросам Ближнего Востока, а также форумы женщин-парламентариев и молодых парламентариев.

Постоянные комитеты союза представят пленарному заседанию ассамблеи отчеты о своей работе. Пленарное заседание примет резолюцию по теме внеочередного обсуждения, а также резолюцию комитета по демократии и правам человека, посвященную влиянию ИИ на демократию, права человека и верховенство права. Пленарное заседание также примет заключительный документ по результатам общей дискуссии.