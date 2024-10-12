Национальные парламенты обсудят, как при помощи науки, технологий и инноваций достичь более мирного будущего(1)
Члены делегации Эстонии в Межпарламентском союзе примут участие в работе 149-й ассамблеи союза, где на этот раз рассмотрят, как использовать науку, технологии и инновации для обеспечения более мирного и экоустойчивого будущего.
В своем выступлении руководитель делегации Рийгикогу Марис Лаури сообщает, что публичные электронные услуги повышают прозрачность, доступность и вовлеченность в политические процессы. Но при этом, подчеркивает она, важно снизить сопряженные с новыми технологиями риски и повысить медиаграмотность населения. Она отмечает, что информационная война практически стала неотъемлемой частью нашей жизни.
„Мы должны повысить уровень нашей медиа- и информационной грамотности; понять, насколько на самом деле важна кибергигиена; научиться распознавать опасность, дезинформацию и манипулирование. Дезинформация часто пользуется социальным расколом, усугубляя поляризацию и настраивая разные общины друг против друга“, – говорит Лаури и добавляет, что дезинформацию нельзя отрицать или смотреть на нее сквозь пальцы и что она не должна препятствовать созданию доступного и вовлекающего публичного сектора и цифрового пространства.
Сегодня эстонские депутаты примут участие в работе группы 12+, празднующей свое пятидесятилетие. В группу 12+ входят европейские страны, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В воскресенье по инициативе Эстонии пройдет встреча делегаций Северных и Балтийских стран (NB8), на которой участники обсудят, как помочь возвращению на родину депортированных из Украины в Россию детей.
В рамках ассамблеи собираются все уставные органы Межпарламентского союза, в том числе совет Межпарламентского союза, постоянные комитеты, комитеты по правам человека и по вопросам Ближнего Востока, а также форумы женщин-парламентариев и молодых парламентариев.
Постоянные комитеты союза представят пленарному заседанию ассамблеи отчеты о своей работе. Пленарное заседание примет резолюцию по теме внеочередного обсуждения, а также резолюцию комитета по демократии и правам человека, посвященную влиянию ИИ на демократию, права человека и верховенство права. Пленарное заседание также примет заключительный документ по результатам общей дискуссии.
В ассамблее принимают участие сотни депутатов парламентов всего мира. На проходящей с 13 по 16 октября в Женеве, Швейцария, ассамблее Межпарламентского союза Эстонию представят вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги и входящие в правление группы Эстонии в Межпарламентском союзе председатель Марис Лаури и заместители председателя Хелле-Мооника Хельме, Хельмен Кютт и Пеэтер Тали.