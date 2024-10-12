ФОТО | В пятницу вечером на улице обнаружили труп пожилого мужчины

Центр тревоги получил сообщение о нуждающемся в помощи мужчине в 21 час пятницы. По словам звонившего, в Кейла пожилой мужчина упал со скамейки и потерял сознание.

„На месте были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не дали результата“, - сообщили порталу Delfi из Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, нет основания подозревать, что причиной смерти 81-летнего мужчины стало преступление. „Точная причина смерти будет выяснена в ходе вскрытия“, - сообщили в полиции.

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