В Таллинне поезд сбил мужчину. Железнодорожное движение было нарушено

В Центр тревоги сообщение об инциденте на железной дороге поступило около 21 часа.

Насколько известно на данный момент, пешеход переходил железнодорожное полотно в непредусмотренном для этого месте и получил удар от проходящего поезда. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Из-за случившегося движение поездов было на некоторое время нарушено.

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