11.10.2024, 23:27
В Таллинне поезд сбил мужчину. Железнодорожное движение было нарушено
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
В столичном районе Нымме, в Пяэскюла в пятницу вечером поезд сбил мужчину.
В Центр тревоги сообщение об инциденте на железной дороге поступило около 21 часа.
Насколько известно на данный момент, пешеход переходил железнодорожное полотно в непредусмотренном для этого месте и получил удар от проходящего поезда. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Из-за случившегося движение поездов было на некоторое время нарушено.
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