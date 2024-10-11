ЧП и криминал
11.10.2024, 23:27

В Таллинне поезд сбил мужчину. Железнодорожное движение было нарушено

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

В столичном районе Нымме, в Пяэскюла в пятницу вечером поезд сбил мужчину.

В Центр тревоги сообщение об инциденте на железной дороге поступило около 21 часа.

Насколько известно на данный момент, пешеход переходил железнодорожное полотно в непредусмотренном для этого месте и получил удар от проходящего поезда. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Из-за случившегося движение поездов было на некоторое время нарушено.

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