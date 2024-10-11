Серьезное ДТП: в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб человек

В Центр тревоги около 16.00 поступило сообщение о чрезвычайно серьезном дорожно-транспортном происшествии на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. „Известно, что там столкнулись легковой и грузовой автомобили“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и трое пострадали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Движение транспорта может быть нарушено.

Все подробности трагического ДТП выясняются.

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