11.10.2024, 17:25
Серьезное ДТП: в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб человек
ФОТО: | Delfi Meedia
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на Сааремаа.
В Центр тревоги около 16.00 поступило сообщение о чрезвычайно серьезном дорожно-транспортном происшествии на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. „Известно, что там столкнулись легковой и грузовой автомобили“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.
По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и трое пострадали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Движение транспорта может быть нарушено.
Все подробности трагического ДТП выясняются.
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