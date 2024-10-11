ФОТО | В результате серьезного ДТП погиб человек

В Центр тревоги около 16.00 поступило сообщение о чрезвычайно серьезном дорожно-транспортном происшествии на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. „Известно, что там столкнулись легковой и грузовой автомобили“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и трое пострадали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

Об обстоятельствах происшествия позже рассказал сотрудник полицейского участка Курессааре Рюнно Курм. „По предварительным данным, 77-летний мужчина находился за рулем автомобиля „Škoda“. Он ехал по главной дороге и столкнулся с грузовиком, которым управлял 36-летний мужчина. К сожалению, водитель грузовика не смог избежать столкновения“, - заявил он.

Прибывшие на место полицейские сразу же начали оказывать помощь пострадавшим. Несмотря на усилия медиков, к сожалению, водителя автомобиля спасти не удалось и он скончался на месте. Помимо водителя в машине находились 7-летний ребенок и женщины 53 и 77 лет. Медики доставили троих пострадавших в больницу.

Трагическое ДТП произошло на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Дорога месте ДТП была сухой. Водитель грузовика был трезв и имел водительские права соответствующей категории.

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