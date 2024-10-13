Новости Эстонии
13.10.2024, 08:10

Таллиннский центр стратегического управления пригласил вести обучение человека, обвиняемого в пособничестве мошенничеству

 
Эльмар Вахер
Эльмар Вахер
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Отставной глава полиции Эстонии Эльмар Вахер приглашен Таллиннским центром стратегического управления обучать работников вести сложные беседы. По словам сотрудника отдела развития персонала центра Айре Рауд, Вахер обладает хорошим багажом знаний в этой области.

Вахера пригласили рассказать о своем опыте и практических примерах, о налаживании психологического контакта и уровнях общения, а также об активном слушании.

Как отмечает Айре Рауд, городские власти, при принятии решения о заказе обучения, прежде всего исходят из компетентности и опыта преподавателя, что способствует профессиональному развитию работников.

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