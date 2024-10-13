13.10.2024, 08:10
Таллиннский центр стратегического управления пригласил вести обучение человека, обвиняемого в пособничестве мошенничеству
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Отставной глава полиции Эстонии Эльмар Вахер приглашен Таллиннским центром стратегического управления обучать работников вести сложные беседы. По словам сотрудника отдела развития персонала центра Айре Рауд, Вахер обладает хорошим багажом знаний в этой области.
Вахера пригласили рассказать о своем опыте и практических примерах, о налаживании психологического контакта и уровнях общения, а также об активном слушании.
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