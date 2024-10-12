Проблема языковых требований: в Нарве предупреждения получили 50 школьных учителей и 113 работников детсадов

Реформа образования в Эстонии только стартовала, а в Нарве предупреждения за недостаточный уровень эстонского языка уже получили 113 из 200 помощников учителей в детских садах, а также около 50 педагогов муниципальных школ. Предупреждения также могут быть выданы учителям, которые в настоящее время полностью соответствуют квалификационным требованиям. Отдел культуры Нарвы разъясняет требования к знанию языка.