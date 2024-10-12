Новости Ида-Вирумаа
12.10.2024, 08:45

Проблема языковых требований: в Нарве предупреждения получили 50 школьных учителей и 113 работников детсадов

 (3)
В детских садах Нарвы работает почти 200 помощников учителей, из них 113 получили предупреждения.
В детских садах Нарвы работает почти 200 помощников учителей, из них 113 получили предупреждения.
ФОТО: H_Ko | Shutterstock

Реформа образования в Эстонии только стартовала, а в Нарве предупреждения за недостаточный уровень эстонского языка уже получили 113 из 200 помощников учителей в детских садах, а также около 50 педагогов муниципальных школ. Предупреждения также могут быть выданы учителям, которые в настоящее время полностью соответствуют квалификационным требованиям. Отдел культуры Нарвы разъясняет требования к знанию языка.

Предупреждения работникам детсада Potsataja

Руководитель отдела культуры Нарвы Лариса Дегель обращает внимание на статью, опубликованную на портале Delfi 8 октября (После разъяснения со стороны отдела культуры Нарвы, в заголовке термин „педагоги“ изменен на „помощники учителей детсада“ - прим.).

В статье изначально шла речь о том, что предупреждения получили педагоги. По словам Ларисы Дегель, речь идет не о педагогах детсада Potsataja, которые получили предупреждения за недостаточный уровень эстонского языка, а о помощниках учителей.

Впрочем, количество работников, получивших предупреждения, оказалось больше: не 10, а - 15. Если говорить о Нарве в целом, то предупреждения получили примерно 50 учителей муниципальных школ.

В детских садах Нарвы работает почти 200 помощников учителей, из них 113 получили предупреждения.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии