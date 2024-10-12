Проблема языковых требований: в Нарве предупреждения получили 50 школьных учителей и 113 работников детсадов(3)
Реформа образования в Эстонии только стартовала, а в Нарве предупреждения за недостаточный уровень эстонского языка уже получили 113 из 200 помощников учителей в детских садах, а также около 50 педагогов муниципальных школ. Предупреждения также могут быть выданы учителям, которые в настоящее время полностью соответствуют квалификационным требованиям. Отдел культуры Нарвы разъясняет требования к знанию языка.
Предупреждения работникам детсада Potsataja
Руководитель отдела культуры Нарвы Лариса Дегель обращает внимание на статью, опубликованную на портале Delfi 8 октября (После разъяснения со стороны отдела культуры Нарвы, в заголовке термин „педагоги“ изменен на „помощники учителей детсада“ - прим.).
В статье изначально шла речь о том, что предупреждения получили педагоги. По словам Ларисы Дегель, речь идет не о педагогах детсада Potsataja, которые получили предупреждения за недостаточный уровень эстонского языка, а о помощниках учителей.
Впрочем, количество работников, получивших предупреждения, оказалось больше: не 10, а - 15. Если говорить о Нарве в целом, то предупреждения получили примерно 50 учителей муниципальных школ.