Эксперт: рост цены на золото вызвал в Эстонии бум продаж

Любовь-Лууле Эммар сказала, что на мировом рынке цена на золото поднялась за год более чем на 40 процентов, достигнув уровня 2650 долларов за унцию, соответственно, выросла цена скупки золота и в Эстонии.

„Жители нашей страны прекрасно осведомлены о высокой цене на золото, и, например, в августе мы в наших представительствах купили у населения 5,6 килограмма золота, что в четыре раза больше, чем в это же время в прошлом году. В сентябре в э-понедельник было куплено около килограмма золота за один день. Цена покупки в наших представительствах прошлой осенью была 28 евро, а нынешней осенью – 42 евро за грамм“, – сообщила Эммар.

„Ювелирное золото так же ликвидно, как и инвестиционное золото 999 пробы, и его стоимость конвертируется в зависимости от пробы. В августе, например, в пярнуское представительство привезли золотую цепочку весом более двухсот граммов, а в начале лета ещё и полукилограммовую. Цены на покупаемое ювелирное золото в Финляндии почему-то ниже, чем у нас, поэтому северные соседи начали привозить свое золото к нам. Цены в Латвии и Литве примерно такие же, оттуда такого движения золота нет“, – добавила Эммар.

„Золотые украшения и драгоценные камни не следует покупать в Facebook или из рук в руки, их должен оценивать специалист. Иногда даже проба не отражает реальности, и, если к украшению не прилагается чек купли-продажи или надежный сертификат, покупка у частного лица может по неведению привести к ущербу“, — предупредила Эммар.

„В своих прогнозах, мы исходим из того, что цена на золото будет продолжать расти. В мировой экономике времена сейчас нестабильные, рынки опасаются эскалации межгосударственных конфликтов и экономического спада, поэтому, если можно так сказать, предпочитают держать деньги в надежной гавани, то есть в золоте. Многие эксперты прогнозируют, что в следующем году цена на золото превысит уже 3000 долларов за унцию“, – сказала Эммар.