Нас ждут образовательные реформы и повышение возраста обязательного обучения. Таллинн уже готовится

По словам вице-мэра Алексея Яшина, запланированные реформы окажут значительное влияние на организацию образования в местных самоуправлениях. „Одним из самых важных изменений является повышение возраста обязательного обучения. Обязательное обучение будет действовать до достижения 18-летнего возраста, и местные самоуправления совместно с государством должны будут обеспечить, чтобы все молодые люди выполняли это требование. Амбициозная цель повышения возраста обязательного обучения – это более уверенное будущее для молодежи и лучшие перспективы на рынке труда, что требует дополнительных усилий и от столицы. Кроме того, планируется реформа профессионального образования, чтобы передать ответственность за финансирование среднего и профессионального образования государству. Организаторами профессионального и среднего образования станут главным образом государственные гимназии и учебные заведения, но при этом сохраняется возможность для муниципальных школ заключить с государством административное соглашение для выполнения этих задач. Город Таллинн уже начал подготовку к тому, чтобы совместно с государством организовать образование для тех групп, которых касаются эти изменения.