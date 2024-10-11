Нас ждут образовательные реформы и повышение возраста обязательного обучения. Таллинн уже готовится
В четверг вице-мэр Таллинна Алексей Яшин встретился с руководителями Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннского прикладного колледжа (TARK), чтобы обсудить планируемые реформы в системе образования Эстонии. Реформы приведут к появлению новых обязанностей и задач как для местных самоуправлений, так и для учреждений, предлагающих профессиональное образование. Цель изменений – лучше поддерживать молодежь, которая не готова сразу после окончания основной школы получать среднее образование, а также обеспечить эффективное и гибкое функционирование образовательной системы.
По словам вице-мэра Алексея Яшина, запланированные реформы окажут значительное влияние на организацию образования в местных самоуправлениях. „Одним из самых важных изменений является повышение возраста обязательного обучения. Обязательное обучение будет действовать до достижения 18-летнего возраста, и местные самоуправления совместно с государством должны будут обеспечить, чтобы все молодые люди выполняли это требование. Амбициозная цель повышения возраста обязательного обучения – это более уверенное будущее для молодежи и лучшие перспективы на рынке труда, что требует дополнительных усилий и от столицы. Кроме того, планируется реформа профессионального образования, чтобы передать ответственность за финансирование среднего и профессионального образования государству. Организаторами профессионального и среднего образования станут главным образом государственные гимназии и учебные заведения, но при этом сохраняется возможность для муниципальных школ заключить с государством административное соглашение для выполнения этих задач. Город Таллинн уже начал подготовку к тому, чтобы совместно с государством организовать образование для тех групп, которых касаются эти изменения.
Мы готовы делать это до тех пор, пока государство не сможет полностью предложить такие программы в своих учреждениях“, – сказал Яшин.
По словам директора Таллиннского прикладного колледжа Каспара Каугия, цель планируемой реформы профессионального образования – поддержать продолжение образовательного пути каждого учащегося после основной школы и сократить отчисления из профессиональных или общеобразовательных учреждений, чтобы все молодые люди в Эстонии оставались на обучении до совершеннолетия, а их дальнейший образовательный путь оставался открытым для будущих учебных программ, направленных на получение профессии или степени. „TARK проводит профессиональное обучение, профессионально-техническое среднее образование и курсы для взрослых и готов продолжать предлагать подготовительное обучение, включая обучение эстонскому языку и карьерное обучение, а также поддержку учащимся с особыми потребностями“, – добавил Каугия.
Таллиннский прикладной колледж предпринял следующий шаг, начав активные переговоры с предприятиями, принадлежащими городу, чтобы предложить их сотрудникам необходимые курсы повышения квалификации. Цель заключается в том, чтобы найти лучшие решения для повышения квалификации сотрудников и помочь предприятиям лучше справляться с изменяющимися экономическими условиями.
Министерство образования и науки планирует реформы образования с целью сделать систему образования более гибкой и адаптируемой к современным требованиям рынка труда. Основное внимание в реформах уделяется повышению возраста обязательного обучения и преобразованию профессионального образования, что должно предоставить молодежи больше возможностей и времени для получения среднего образования. В настоящее время ведутся активные обсуждения и переговоры с различными сторонами, включая местные самоуправления. Внедрение реформ планируется с 2025 года.
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