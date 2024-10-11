„Эти кадры могут сопровождать ребенка всю жизнь“. Видеозапись побудила канцлера права начать расследование(5)
В распоряжение канцлера права и детского омбудсмена Эстонии Юлле Мадизе попало видео, на котором передача ребенка известной общественности пары от одного родителя другому привела к безобразному конфликту.
На видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях, видно, как в присутствии сотрудников органа защиты детей и полиции общего ребенка пары пытаются передать отцу ребенка, но ребенок не соглашается идти с ним. Поскольку передача ребенка закончилась потасовкой, ребенка забрали от родителей и отвезли в приют, где он, по последним данным, находится до сих пор.
Юлле Мадизе инициировала расследование, где будет дана оценка, сделали ли находившиеся на месте должностные лица всё возможное, чтобы защитить интересы детей.
„Оба родителя должны прилагать усилия во имя благополучия ребенка, и ни один из них не должен своим поведением вредить ребенку. Это часть родительской ответственности. Помимо прочего, запрещены любые действия, которые наносят вред отношениям ребенка с другим родителем“, - сказала Мадизе, добавив, что попавшие к ней аудио- и видеофайлы вызывают беспокойство и побудили ее начать расследование.
„То, что при передаче ребенка другому родителю, несмотря на присутствие сотрудников полиции и органов защиты детей, между родителям возникает потасовка, совершенно недопустимо. Должностные лица, организующие передачу ребенка, должны обеспечить безопасность ребенка. Распространение аудио- и видеозаписей, на которых видны страдания узнаваемого ребенка, в социальных сетях и традиционных медиа наносит этому ребенку еще больший вред. Эти кадры могут сопровождать ребенка всю жизнь“, - подчеркнула она.
Мадизе отметила, что, как правило, ребенок имеет право на заботу обоих родителей. Однако если родители не могут договориться об уходе за ребенком и общении с ним, спор разрешает суд, который выслушает и ребенка, и обоих родителей, проанализирует представленные доказательства и, при необходимости, соберет их по собственной инициативе.
Мадизе также отметила, что в данном случае имеется действующее решение суда.
„Всё содержание дела не является публичным, и информация, предоставленная общественности через одну из сторон, может быть неполной. И при исполнении решений суда следует учитывать интересы ребенка и действовать максимально бережно к ребенку“, - отметила Мадизе. По ее словам, такой долг лежит как родителях, так и на чиновниках, организующих исполнение судебного решения.
Как сказала канцлер права, при принятии решения суд должен учитывать конкретные обстоятельства и исходить из того, что является для ребенка самым лучшим.
„Принимать и изменять судебные решения может только суд. Если решение суда вступило в законную силу и не может быть больше обжаловано в вышестоящей судебной инстанции, выполнение судебного решения является для всех обязательным“, - констатировала она.
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