Из-за дорожных работ временно изменится маршрут одного из столичных автобусов

Объезд будет осуществляться через бульвар Пыхья, улицы Каласадама, Каларанна и Тёэстузе. Остановки Kalamaja, Kungla и Volta будут в эти дни закрыты.

В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте .

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .