ТАБЛИЦА | Цены на эстонских рынках: смотрите, что подорожало, а что подешевело больше всего

На смену домашним заготовкам и полкам с вареньем-соком приходят обильные прилавки в магазинах и на рынках, где всякая вкуснятина всегда под рукой.

Домашние сады превратились в лужайки и газоны. Морковь, лук и чеснок растут понемножку между цветочными клумбами — лишь в том количестве, чтобы иметь в начале осени своей зелени и свежих овощей. Время салата прошло, горох съеден, укроп и фасоль закатаны в банки, но в теплице еще осталось немного помидоров, огурцов и паприки.