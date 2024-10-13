Экономика
13.10.2024, 09:16

ТАБЛИЦА | Цены на эстонских рынках: смотрите, что подорожало, а что подешевело больше всего

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Eesti konjunktuuriinstituut
Цена на отечественную капусту выросла, потому что летние проливные дожди испортили значительную часть урожая
Цена на отечественную капусту выросла, потому что летние проливные дожди испортили значительную часть урожая
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Делать запасы уже не принято, и нынешнее поколение бабушек и дедушек, которые сами выращивали овощи на своих участках и заставляли младших членов семьи заниматься тяжёлым сельскохозяйственным трудом, постепенно уходит.

На смену домашним заготовкам и полкам с вареньем-соком приходят обильные прилавки в магазинах и на рынках, где всякая вкуснятина всегда под рукой.

Домашние сады превратились в лужайки и газоны. Морковь, лук и чеснок растут понемножку между цветочными клумбами — лишь в том количестве, чтобы иметь в начале осени своей зелени и свежих овощей. Время салата прошло, горох съеден, укроп и фасоль закатаны в банки, но в теплице еще осталось немного помидоров, огурцов и паприки.

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