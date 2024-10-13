13.10.2024, 09:16
ТАБЛИЦА | Цены на эстонских рынках: смотрите, что подорожало, а что подешевело больше всего(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Делать запасы уже не принято, и нынешнее поколение бабушек и дедушек, которые сами выращивали овощи на своих участках и заставляли младших членов семьи заниматься тяжёлым сельскохозяйственным трудом, постепенно уходит.
На смену домашним заготовкам и полкам с вареньем-соком приходят обильные прилавки в магазинах и на рынках, где всякая вкуснятина всегда под рукой.
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