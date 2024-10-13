13.10.2024, 19:45
„Можете меня штрафовать, все равно платить не стану!“ Рейд Спасательного департамента: оскорбления, споры и нарушения(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ходе общеэстонской проверки датчиков дыма и угарного газа Спасательный департамент выписал штрафы в 53 случаях. Один человек отказался платить штраф, обозвав инспектора обезьяной. Однако итоговый результат оказался лучше, чем в прошлом году: правильно установленный датчик имелся в 86% домохозяйств, пишет Maaleht.
Инспектор отдела надзора за безопасностью Лыунаского спасательного центра Рейо Лаар стучит в двери квартир и домов Тартумаа. Ему попадаются как люди, уже ожидавшие рейда, так и те, кто даже не пускает его на порог. „Например, в одном месте к двери подошел человек. Сказал, что у него всё есть и всё в порядке, но пустить нас он не может. Насильно мы никуда не входим. Не впускают, так не впускают“.
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