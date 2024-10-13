„Можете меня штрафовать, все равно платить не стану!“ Рейд Спасательного департамента: оскорбления, споры и нарушения

Инспектор отдела надзора за безопасностью Лыунаского спасательного центра Рейо Лаар стучит в двери квартир и домов Тартумаа. Ему попадаются как люди, уже ожидавшие рейда, так и те, кто даже не пускает его на порог. „Например, в одном месте к двери подошел человек. Сказал, что у него всё есть и всё в порядке, но пустить нас он не может. Насильно мы никуда не входим. Не впускают, так не впускают“.