Обвиняемый в допинге Синнер завершит год в статусе первой ракетки мира

Итальянец Янник Синнер останется первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как минимум до конца года, пишет РБК.

Главный соперник Синнера испанец Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале „Мастерса“ в Шанхае и уже не успеет набрать достаточно очков в оставшихся турнирах, чтобы опередить итальянца.

Теннисистам осталось сыграть на „Мастерсе“ в Париже и Итоговом турнире ATP. В случае успеха Алькарас, как и третья ракетка мира Александр Зверев (Германия), сможет набрать к концу сезона максимум 9210 очков. У Синнера уже 9730 очков, а к концу сезона может стать 12 200.

В этом сезоне Синнер и Алькарас выиграли по два „Больших шлема“, но итальянец завоевал на два трофея ATP больше. При этом Алькарас выиграл у итальянца все три матча в сезоне и ведет в личном противостоянии со счетом 6–4.

Синнеру еще предстоит разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило оправдательный приговор итальянцу по делу о положительных пробах на стероид и настаивает на его дисквалификации на срок до двух лет.