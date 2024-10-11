Минобразования ищет еще одного вице-канцлера. Для создания этой должности проведены сокращения

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что пост вице-канцлера был создан некоторое время назад, для замещения должности был объявлен конкурс, но с первого раза он не принес результата. „На эту должность претендовало много людей, но никто из них не был выбран, и теперь мы объявили новый конкурс“, - сказала она.