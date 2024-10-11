Новости Эстонии
11.10.2024, 11:30

Минобразования ищет еще одного вице-канцлера. Для создания этой должности проведены сокращения

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Кристина Каллас
Кристина Каллас
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA

Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение должности нового вице-канцлера, отвечающего за языковую политику. По словам министра, это рабочее место было создано за счет „перераспределения внутренних резервов“.

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что пост вице-канцлера был создан некоторое время назад, для замещения должности был объявлен конкурс, но с первого раза он не принес результата. „На эту должность претендовало много людей, но никто из них не был выбран, и теперь мы объявили новый конкурс“, - сказала она.

По словам руководителя отдела коммуникации Министерства образования и науки Мари Аннус, ни у одного из кандидатов не было четкого видения сферы деятельности и сильных управленческий компетенций, из-за чего в министерстве взяли паузу и сейчас объявили новый конкурс.

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