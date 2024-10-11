Зарплаты не поспевают за ростом цен. Железнодорожники раздумывают о забастовке

1 января 2025 года истекает срок действия коллективных договоров, и работники железной дороги смогут объявить забастовку или организовать другие акции. На собрании правление профсоюза рассмотрит, помимо прочего, необходимость начать подготовку к проведению протестных акций.

„Вызывает тревогу то, что политические решения не учитывают реальное положение предприятий, в результате чего предприятия, находящиеся в слабом положении, могут оказаться в еще более сложной ситуации.

„Предложения по снижению оплаты труда и сокращению работников особенно обидны, учитывая, что за последние 15 лет в железнодорожной отрасли были сокращены тысячи работников“, - прокомментировал председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров. Он добавил, что, по его мнению, ответственность, связанная с работой на железной дороге, не отражается на зарплатах и оплата труда годами не поспевает за ростом цен. „Тем не менее, работники ежедневно обеспечивают безопасность сотен людей, и их работа заслуживает справедливой оплаты“.

В ходе переговоров по коллективному договору хоть и обсуждалось повышение зарплат в следующем году, условия труда и другие важные вопросы, но встречи с руководством компаний пока не дали ожидаемых результатов. По мнению железнодорожников, в Eesti Raudtee и Elron зарплаты низкие уже сейчас.

Олег Чубаров заверяет, что профсоюз продолжит защищать интересы работников до тех пор, пока не будут подписаны новые коллективные договоры с Eesti Raudtee и Elron и не будет обеспечен трудовой мир.

В Профсоюзе железнодорожников Эстонии насчитывается более 1000 членов.

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