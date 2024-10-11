Банкир Пруунсильд требует от государства компенсации за незаконное использование его данных мобильной связи

Основной владелец Bigbank Парвел Пруунсильд (55) подал в суд на эстонское государство за запись его телефонных разговоров. Пруунсильд требует, чтобы суд наложил на Эстонское государство эффективный штраф. Эту сумму он оставляет на усмотрение суда.

В документах, переданных вчера в Таллиннский административный суд, Пруунсильд называет себя человеком, который пострадал как личность. Он обвиняет эстонское государство в нарушении неприкосновенности его семьи и частной жизни, а также тайны его сообщений.