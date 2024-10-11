ЧП и криминал
11.10.2024, 12:10

Банкир Пруунсильд требует от государства компенсации за незаконное использование его данных мобильной связи

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ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ? Банкир Парвел Пруунсильд
ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ? Банкир Парвел Пруунсильд
ФОТО: Andras Kralla | Äripäev/Scanpix Baltics

Проверка данных мобильной телефонной связи помогла обвинению привлечь Парвела Пруунсильда к ответственности. Теперь банкир начал контратаку, пишет Eesti Ekspress.

Основной владелец Bigbank Парвел Пруунсильд (55) подал в суд на эстонское государство за запись его телефонных разговоров. Пруунсильд требует, чтобы суд наложил на Эстонское государство эффективный штраф. Эту сумму он оставляет на усмотрение суда.

В документах, переданных вчера в Таллиннский административный суд, Пруунсильд называет себя человеком, который пострадал как личность. Он обвиняет эстонское государство в нарушении неприкосновенности его семьи и частной жизни, а также тайны его сообщений.

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