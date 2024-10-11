ФОТО | В Таллинне лиса выскочила на дорогу перед автомобилем, водителя доставили в больницу

Сообщение о ДТП на Пярнамяэском шоссе поступило в Центр тревоги в 21:40. Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением из-за выбежавшей на дорогу лисы и врезался в дерево.

Водитель был доставлен в больницу для медицинского обследования.

Судьба лисы, выскочившей на дорогу, неизвестна.

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