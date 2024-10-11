Партийные финансы: какая из партий получила в прошлом квартале больше всего денег?

Партия реформ заработала в третьем квартале 548 640 евро. Всего было собрано 4657 евро членских взносов, 74359 евро финансовых пожертвований, 469566 евро государственной поддержки и 58 евро из активов партии. Крупнейшими жертвователями были Армин Кару с 25 000 евро, Маргус Ванаселья с 20 000 евро и Стен Тамкиви с 6 000 евро.

Центристская партия заработала в третьем квартале этого года 209 992 евро. Из них 3280 евро поступило от членских взносов, 3655 евро – от пожертвований и 203 055 евро – от государственных дотаций. Один евро был также заработан на имуществе партии. Крупнейшим меценатом стал Михкель Ундрест, пожертвовавший 2000 евро.

Социал-демократы заработали в третьем квартале этого года 190 609 евро, из которых членские взносы составили 5 697 евро, государственная поддержка - 114 219 евро и пожертвования - 70 694 евро. Крупнейшим жертвователем стал Маргус Ванаселья с 20 000 евро, за ним следовали Прийт Ломп с 4 810 евро и Танель Кийк с 4 860 евро.

Доходы непарламентских политических партий существенно различаются

В третьем квартале Правые заработали в общей сложности 96 575 евро, из которых 89 075 — пожертвования. Крупнейшими жертвователями были Рауль Кирьянен с 30 000 евро, Яан Пиллесаар с 12 000 евро и Каспар Прик с 10 000 евро.

Партия зеленых в прошлом квартале заработала в общей сложности 564 евро, из которых 314 поступило от пожертвований и 250 от государства. Крупнейшими жертвователями были Лийна Фрейвальд и Расмус Лахтве, которые внесли по 50 евро.

Партия KOOS в прошлом квартале заработала в общей сложности 4297 евро, из которых 2902 евро поступило от государства и 1395 евро - в виде пожертвований.

Isamaa, Eesti 200 и EKRE еще не представили свои доходы за третий квартал.

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