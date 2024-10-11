11.10.2024, 07:20
ФОТО | Ночью Эстонию накрыла мощная магнитная буря: в небе можно было увидеть северное сияние
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за обрушившейся на землю мощной магнитной бури ночью в ряде регионов Эстонии при ясном небе можно было увидеть северное сияние.
Синоптик Кайро Кийтсак сказал накануне, что в 17:48 по эстонскому времени магнитное поле Земли окажется под влиянием выброса корональной массы Солнца. „На сегодняшний (четверг) поздний вечер и предстоящую ночь прогнозируется очень сильная магнитная буря“, - сказал он.
Он не исключил, что ее сила будет составлять G4 или G5 (экстремально сильная буря).
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