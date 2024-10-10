СМИ: комитет Европарламента не выявил у Каи Каллас конфликта интересов

Кандидаты в Еврокомиссию должны были представить декларацию о своих экономических интересах комитету по правовым вопросам (JURI) Европейского парламента. Однако на прошлой неделе стало известно, что комитет потребовал дополнительную информацию у 23 из 26 кандидатов.

Среди них была и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ), которая претендует на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Европарламент запросил дополнительную информацию у Каллас в связи с прежним участием ее супруга Арво Халлика в деятельности компании, связанной с Россией.

„Я не задекларировала никаких финансовых интересов, так как у меня их нет“, - написала Каллас в ответ на запрос комитета о дополнительной информации. Каллас также отметила, что она и ее супруг тщательно проверили, чтобы инвестиции ее мужа не могли рассматриваться как создающие конфликт интересов.

В четверг комитет по правовым вопросам подтвердил отсутствие конфликта интересов у всех 23 кандидатов.

Слушания в Европарламенте по кандидатуре Каллас должны пройти 12 ноября.

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