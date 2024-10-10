ФОТО | Автомобиль врезался в столб: водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Авария произошла у дома номер 77 по Таллиннскому шоссе (поселок Ууэмыйза): грузовой микроавтобус Peugeot Partner выехал с трассы и врезался в столб.

В момент аварии в машине находился только 42-летний водитель. Спасатели помогли вытащить водителя из автомобиля, скорая помощь доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу.

Движение на месте ДТП затруднено, так как в результате аварии металлический столб переломился.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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