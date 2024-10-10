10.10.2024, 18:03
ФОТО | Автомобиль врезался в столб: водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу(5)
Сегодня (10.10) в 15.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Хаапсалу, в результате которого тяжело пострадал водитель.
Авария произошла у дома номер 77 по Таллиннскому шоссе (поселок Ууэмыйза): грузовой микроавтобус Peugeot Partner выехал с трассы и врезался в столб.
В момент аварии в машине находился только 42-летний водитель. Спасатели помогли вытащить водителя из автомобиля, скорая помощь доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу.
Движение на месте ДТП затруднено, так как в результате аварии металлический столб переломился.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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