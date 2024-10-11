ЧП и криминал
11.10.2024, 10:10

„Если попробую сбежать, то меня пристрелят“. Нарвитянин поехал на встречу с возлюбленной в Луганск и оказался в рабстве

 
Пункт въезда на оккупированную территорию Луганска
Пункт въезда на оккупированную территорию Луганска
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

В начале октября в редакцию RusDelfi поступило письмо с просьбой о помощи от 29-летнего гражданина Эстонии Эдварда Меля. В своем обращении он утверждает, что его насильно удерживают в Луганске – на территории, находящейся под российской оккупацией.

В письме сказано, что Мель поехал в Луганск добровольно, чтобы встретиться с девушкой, с которой незадолго до этого он познакомился в интернете и общался на протяжении восьми месяцев. Он пишет, что девушку зовут Наталья Егорутина и живет она в Краснодоне (поселок в Луганской области – прим. RusDelfi). „У нас начались отношения. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, – делится мужчина. – Потом я сделал паспорт гражданина Эстонии и электронную визу в Россию, чтобы приехать в гости к своей девушке и ее двум детям“.

В письме Мель сообщает, что начал совместно проживать с Егорутиной и воспитывать детей. Однако спустя полтора месяца между ними произошла ссора. „Я решил собрать вещи и документы и отправиться домой в Эстонию, – продолжает Мель, – но моя девушка сожгла все мои документы и сказала, что я никогда не смогу уехать и что я остаюсь в рабстве до конца моих дней“.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии