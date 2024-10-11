„Если попробую сбежать, то меня пристрелят“. Нарвитянин поехал на встречу с возлюбленной в Луганск и оказался в рабстве

В письме сказано, что Мель поехал в Луганск добровольно, чтобы встретиться с девушкой, с которой незадолго до этого он познакомился в интернете и общался на протяжении восьми месяцев. Он пишет, что девушку зовут Наталья Егорутина и живет она в Краснодоне (поселок в Луганской области – прим. RusDelfi). „У нас начались отношения. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, – делится мужчина. – Потом я сделал паспорт гражданина Эстонии и электронную визу в Россию, чтобы приехать в гости к своей девушке и ее двум детям“.