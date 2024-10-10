ВИДЕО | Репортаж с нарвского погранпункта: „Купил очередь, но границу в этот день так и не прошел“

Люди сокрушаются: надеялись, что с началом учебного года она уменьшится, тем более, что признаки этого были. Но десятого октября очередь зашла далеко за топоним „Нарва“, который с недавнего времени стал важным пунктом в системе измерения очереди на эстоно-российской границе.

Как и каждый новый день, разговоры в очереди полнятся новыми историями. Вашему корреспонденту, к примеру, рассказали о молодом человеке, который вчера, в среду, купил для себя место в очереди, но перейти границу ему не удалось. „Зато вымок до нитки, таким к нам и явился. Я ему говорю: да ты мне тут все водой зальешь, с него просто потоком лилось“, – говорит молодая женщина, вероятно, работающая в сфере гостеприимства.

Сама она пришла на границу к 6 часам утра и через часик, похоже, ее пройдет.

В целом же, по утверждению очереди, вчера „за бортом“ после 23 часов, то есть закрытия погранпункта, осталось около 140 человек. Рекорд-не рекорд, но тенденция людей сильно беспокоит. Отчего же очередь так подросла в последние дни?

Это связано с тем, что в школах некоторых стран Европы начались каникулы, – предполагают одни. Да нет же, – детей в очереди совсем мало, возражают им другие. А какая, собственно, разница, в чем причина? – говорят третьи. Главное, как люди будут стоять в многочасовой очереди при минусовой погоде? А в морозы зимой?

Для девушки из Италии решения лежат на поверхности: нужно перевести работу погранпункта на круглосуточный режим или хотя бы создать систему электронной очереди.

Очередь — дружно „за“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.