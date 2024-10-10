ФОТО | Под Таллинном вспыхнул пожар в производственном здании

Здание находится на Ранна теэ. На место происшествия выехали несколько профессиональных и добровольных пожарных команд. На данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщили в Спасательном департаменте, открытого огня нет, пожарные вскрыли конструкцию стены, чтобы добраться до очага возгорания.

Как позже сообщили спасатели, горело около 6 квадратных метров утеплительного материала. К настоящему времени пожар ликвидирован.

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