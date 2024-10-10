Срок завершения тендера на проектирование Таллиннской больницы откладывается
Сегодня, 10 октября, совет SA Tallinna Haigla Arendus собрался, чтобы обсудить мнения относительно предварительного проекта Таллиннской больницы, представленные городу Эстонским союзом архитекторов (EAL). В результате обсуждения совет принял решение заказать дополнительную международную и независимую архитектурную экспертизу. Исходя из этого срок завершения тендера на проектирование Таллиннской больницы переносится на 20 января 2025 года.
„Цель Таллинна заключается в том, чтобы были сделаны необходимые инвестиции в медицинскую инфраструктуру города. Представители города неоднократно встречались с представителями Эстонского союза архитекторов для обсуждения тендера на проектирование, и они пришли к выводу, что в сложившейся ситуации разумно учесть мнение EAL и заказать дополнительную экспертизу архитектурной части предварительного проекта Таллиннской больницы. Это должно дать нам основу для того, чтобы участники тендера могли предложить как можно более точное решение“, – пояснил вице-мэр Карл Сандер Казе.
„В то же время мы продолжаем переговоры с государством для заключения конкретного соглашения о финансировании проекта больницы“, – добавил Казе.
Цель строительства Таллиннской больницы – возвести взамен старых амортизированных помещений, большинству из которых уже более 50 лет, новый современный медицинский городок, закрыть старые здания Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральных больниц и перевести всю стационарную и частично – амбулаторную лечебную деятельность в новый комплекс.
„Один только этот шаг позволит модернизировать лечение, предлагаемое пациентам центральных больниц, и условия труда персонала, что поможет лучше удовлетворять в Северной Эстонии растущие потребности в лечении, вызванные старением населения“, – отметил председатель правления SA Tallinna Haigla Arendus Свен Крууп.
По словам президента Эстонского союза архитекторов Аэт Адер, речь идет о крупной инвестиции и важном общественном здании, которое строится на десятилетия, если не на века. „Поэтому решение совета SA Tallinna Haigla Arendus сделать паузу и проверить качество проектного решения весьма разумно. Цель независимой экспертизы – проанализировать работу, проделанную предыдущим проектировщиком, качество архитектуры – включая ландшафтную архитектуру, интерьер и объемное-пространственное решение здания – и ее соответствие потребностям конечного пользователя и исходному заданию. Архитектурная экспертиза станет основой для дальнейшего проектирования и задаст направление, какие пространственные решения следующие проектировщики могут улучшить на этапе доработки предварительного проекта“, – пояснила Адер.
Международный гостендер на проектирование Таллиннской больницы впервые был проведен летом 2021 года. Лучшим было признано совместное предложение ATIproject srl и 3TI Progetti, с ними был заключен договор о проектировании. В марте этого года SA Tallinna Haigla Arendus и проектировщик по соглашению сторон расторгли договор, поскольку Таллинн остался недоволен работой проектировщика.
Проектировщик передал заказчику документацию и все авторские права, связанные с последующим использованием проекта.Второго августа этого года SA Tallinna Haigla Arendus объявил новый международный тендер на проектирование (ссылка 278599), согласно которому, предложения принимаются до 22 октября.
Предметом гостендера является составление основного проекта Таллиннской больницы, а также рабочего проекта по ее архитектуре и внутренней архитектуре; новый срок завершения тендера – 20 января 2025 года. Согласно планам, победитель определится к концу марта. Предполагаемая стоимость тендера – 19 млн евро без НСО.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.