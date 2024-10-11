Вице-мэр Таллинна: специалисты по благополучию детей должны защищать интересы ребенка и соблюдать закон

Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Карл Сандер Казе отметил, что прокомментировать детали недавнего случая не представляется возможным, однако он объяснил принципы обеспечения благополучия детей в целом. „Защита ребенка и обеспечение его благополучия – в первую очередь задача его родителей, обладающих правом опеки. Для ребенка важны оба родителя, и он не должен оказываться в ситуации, когда ему приходится выбирать между ними. Если разведенные родители не смогли достичь соглашения по поводу общения с ребенком и обратились в суд, судья принимает решение, которое должны соблюдать как родители, так и специалисты по благополучию детей“, – сказал Казе.

Вице-мэр подчеркнул, что местное самоуправление и специалисты по благополучию детей вмешиваются в семейную жизнь только в крайних случаях и на основании положений закона. Принципом работы в сфере защиты детей является защита интересов детей, его придерживаются все работники по защите детей, прошедшие соответствующее профессиональное обучение. В последние дни работники Таллиннской службы защиты детей подверглись резкой критике. Личные нападки на них не могут быть оправданы.

„Мне жаль, что ситуация зашла так далеко, но я могу заверить, что к данному случаю отнеслись со всей серьезностью. Мы поддерживаем связь как со старейшиной района, так и с работниками данной сферы, но мы не можем публично обсуждать подробности данного случая. Могу заверить, что мы обсуждаем ситуацию и с судом, и с полицией, и со специалистами в данной области“, – сказал Казе.