Вице-мэр Таллинна: специалисты по благополучию детей должны защищать интересы ребенка и соблюдать закон
В последние дни предметом общественного внимания стал вопрос защиты детей в случае, когда разведенные родители не могут договориться по поводу общения с ребенком. Если один из родителей обратился в суд и суд вынес решение, то и родителям, и специалистам по благополучию детей необходимо выполнять постановление суда.
Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Карл Сандер Казе отметил, что прокомментировать детали недавнего случая не представляется возможным, однако он объяснил принципы обеспечения благополучия детей в целом. „Защита ребенка и обеспечение его благополучия – в первую очередь задача его родителей, обладающих правом опеки. Для ребенка важны оба родителя, и он не должен оказываться в ситуации, когда ему приходится выбирать между ними. Если разведенные родители не смогли достичь соглашения по поводу общения с ребенком и обратились в суд, судья принимает решение, которое должны соблюдать как родители, так и специалисты по благополучию детей“, – сказал Казе.
Вице-мэр подчеркнул, что местное самоуправление и специалисты по благополучию детей вмешиваются в семейную жизнь только в крайних случаях и на основании положений закона. Принципом работы в сфере защиты детей является защита интересов детей, его придерживаются все работники по защите детей, прошедшие соответствующее профессиональное обучение. В последние дни работники Таллиннской службы защиты детей подверглись резкой критике. Личные нападки на них не могут быть оправданы.
„Мне жаль, что ситуация зашла так далеко, но я могу заверить, что к данному случаю отнеслись со всей серьезностью. Мы поддерживаем связь как со старейшиной района, так и с работниками данной сферы, но мы не можем публично обсуждать подробности данного случая. Могу заверить, что мы обсуждаем ситуацию и с судом, и с полицией, и со специалистами в данной области“, – сказал Казе.
Судебное постановление выносится с учетом мнений всех сторон, включая точку зрения ребенка и его родителей, на основе материалов, подтвержденных специалистом по благополучию детей. Важную роль играет назначенный государством представитель ребенка (адвокат), который также ответственен за то, чтобы убедиться при выполнении предписания, что интересы ребенка пострадают минимально. Однако практика показывает, что уже на стадии судебного разбирательства страдают все стороны, и, к сожалению, больше всего – дети.
Закон о защите детей устанавливает задачи Министерства социальных дел, Департамента социального страхования и местного самоуправления в связи с работой по защите детей. Закон также устанавливает требования к работникам по защите детей, что гарантирует, что в этой должности могут работать только специалисты, соответствующие профессиональным требованиям. В частности, работник по защите детей должен иметь профессиональную подготовку и высшее образование, и не позднее чем через два года после начала работы в качестве работника по защите детей он должен получить квалификацию социального работника со специализацией в области защиты детей. Согласно Закону о защите детей, Департамент социального страхования осуществляет государственный надзор за соблюдением требований, предъявляемых к работникам по защите детей, а также административный надзор за организацией работы по защите детей в местных самоуправлениях.
При разводе родители нередко пытаются помешать детям общаться с другим родителем, что может привести к отчуждающему поведению родителя. Для этого используются различные способы: негативные высказывания о другом родителе в присутствии ребенка, препятствование общению, запрет на встречи, блокировка телефонных номеров, манипулирование, внушение ребенку определенных слов, умышленное упоминание плохих моментов, ложь о другом родителе. Поведение родителя может стать отчуждающим в зависимости от того, насколько часто и в течение какого времени он прибегает к этим способам.
Важно помнить, что при взаимном недопонимании страдают дети. Зачастую люди забывают, что для развития и роста детям нужна безопасная среда. Самое главное для родителей – думать о благополучии ребенка, ведь только таким образом можно минимизировать причиняемые ему травмы. Если же родители не могут договориться или не исполняют решение судьи, для выполнения судебного предписания требуется вмешательство специалиста по благополучию детей, выступающего в роли координатора. При необходимости привлекаются полиция, судебный исполнитель, психолог и представитель приюта.
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