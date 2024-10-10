Финансовая комиссия направила проект закона о государственном бюджете на первое чтение
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу решила направить проект закона о государственном бюджете на 2025 год пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 16 октября. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что комиссия совместно с министрами рассмотрела представленные в бюджете доходы и расходы в ходе нескольких заседаний. „Так как расходы в государственном бюджете представлены как по виду деятельности, так и по экономическому содержанию, мы получили от министров информацию о целях и расходах запланированных программ. Мы также рассмотрели, какими являются желаемые результаты и способы их измерения, – сказала Аккерманн. – Подробный обзор доходов и расходов государственного бюджета представлен в приложении к бюджету, рассматривающем экономическое содержание“.
Аккерманн пояснила, что внимание участников обсуждений было сосредоточено на достижении поставленных в бюджете целей. Она сослалась на представленные правительством приоритеты. „Они связаны с повышением устойчивости финансов государства – с экономией расходов и сокращением бюджетного дефицита, обеспечением комплексной государственной обороны и поддержкой экономики“, – сказала она.
По оценке Аккерманн, запланированные сокращения создают напряженность в бюджете. Однако изменения в программу сокращений расходов можно будет внести и в ходе производства. Государственный бюджет предусматривает сокращение расходов в объеме 132,1 миллиона, но и эта сумма не станет финальной. Правительство сообщило о своем намерении продолжить поиск дополнительных возможностей для сокращения расходов в течение еще двух ближайших лет. Такие возможности имеются в предотвращении дублирования функций и в рамках деятельности коммерческих объединений правительственного сектора.
„Финансовая комиссия может внести эти изменения в виде предложений о поправках в сотрудничестве с Министерством финансов“.
Аккерманн отметила, что на бюджет отказывают влияние передаваемые расходы, расходы на оборону и индексация, по причине которой возрастают расходы на социальную сферу – пенсии и пособия.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Андрея Коробейника, государственный бюджет не прозрачен и у Рийгикогу практически нет возможности повлиять на его содержание несмотря на то, что, согласно Конституции, у парламента должна быть такая возможность. „Для того, чтобы бюджет был понятным и прозрачным, каждое министерство должно детально расписать свои расходы. Сегодняшний подход правительства снижает эффективность управления и дополнительно усугубляет экономическое положение Эстонии“, – сказал Коробейник.
В 2025 году общий объем доходов в государственном бюджете составит 17,7 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т. е. на 5,2 %. Общий объем расходов в 2025 году составит 18,2 миллиарда евро, что на 0,6 миллиарда евро, т. е. на 3,5 % больше, чем в 2024 году; общий объем инвестиций за год вырос на 9,4 %, с 0,8 миллиарда евро до 0,9 миллиарда евро.
Налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8 % ВВП, что на 0,7 % выше, чем в 2024 году.
Номинальный дефицит государственного бюджета в 2025 году сохранится на уровне 3 % ВВП, т. е. позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета. Ввиду существенного повышения расходов на безопасность и социальную защиту долговая нагрузка государства вырастет на порядка 930 миллионов евро, до 24,3 % ВВП.
В сегодняшнем обсуждении проекта закона о государственном бюджете на 2025 год (513 SE) принял участие министр финансов Юрген Лиги.
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