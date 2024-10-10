Финансовая комиссия направила проект закона о государственном бюджете на первое чтение

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что комиссия совместно с министрами рассмотрела представленные в бюджете доходы и расходы в ходе нескольких заседаний. „Так как расходы в государственном бюджете представлены как по виду деятельности, так и по экономическому содержанию, мы получили от министров информацию о целях и расходах запланированных программ. Мы также рассмотрели, какими являются желаемые результаты и способы их измерения, – сказала Аккерманн. – Подробный обзор доходов и расходов государственного бюджета представлен в приложении к бюджету, рассматривающем экономическое содержание“.

Аккерманн пояснила, что внимание участников обсуждений было сосредоточено на достижении поставленных в бюджете целей. Она сослалась на представленные правительством приоритеты. „Они связаны с повышением устойчивости финансов государства – с экономией расходов и сокращением бюджетного дефицита, обеспечением комплексной государственной обороны и поддержкой экономики“, – сказала она.

По оценке Аккерманн, запланированные сокращения создают напряженность в бюджете. Однако изменения в программу сокращений расходов можно будет внести и в ходе производства. Государственный бюджет предусматривает сокращение расходов в объеме 132,1 миллиона, но и эта сумма не станет финальной. Правительство сообщило о своем намерении продолжить поиск дополнительных возможностей для сокращения расходов в течение еще двух ближайших лет. Такие возможности имеются в предотвращении дублирования функций и в рамках деятельности коммерческих объединений правительственного сектора.

„Финансовая комиссия может внести эти изменения в виде предложений о поправках в сотрудничестве с Министерством финансов“.

Аккерманн отметила, что на бюджет отказывают влияние передаваемые расходы, расходы на оборону и индексация, по причине которой возрастают расходы на социальную сферу – пенсии и пособия.