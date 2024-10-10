Предприятие по продаже фруктов и овощей, не сумев реализовать большие задачи, сокращает почти всех работников

Marjaveski OÜ занимается закупкой ягод и овощей, продажей замороженных продуктов, а также арендой складских помещений. В 2023 году выручка предприятия составила 1,4 миллиона евро (выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом), а чистая прибыль - 30 432 евро. Во втором квартале 2024 года налогооблагаемый оборот Marjaveski составил 521 942 евро. По данным состоянию на конец июня в фирме работало 9 человек, а средняя брутто-зарплата составляла 1271 евро.

Предприятие строило большие планы на этот год. В отчете за прошлый год говорилось о том, что Marjaveski планирует увеличить ассортимент продаваемых продуктов и продавать их в большем количестве торговых сетей. Кроме того, предприятие хотело вывести на рынок серию замороженных при низкой температуре продуктов LaFroza Dry и поставлять их в розничную сеть. Marjaveski рассчитывало найти партнера, который помог бы продвигать ароматизаторы LaFroza в магазинах Финляндии, Латвии и Литвы