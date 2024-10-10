10.10.2024, 16:30
Предприятие по продаже фруктов и овощей, не сумев реализовать большие задачи, сокращает почти всех работников
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Marjaveski OÜ передало в Кассу по безработице уведомление о сокращении восьми работников. Планы санации предприятия реализовать не удалось, пишет Delfi Ärileht.
Marjaveski OÜ занимается закупкой ягод и овощей, продажей замороженных продуктов, а также арендой складских помещений. В 2023 году выручка предприятия составила 1,4 миллиона евро (выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом), а чистая прибыль - 30 432 евро. Во втором квартале 2024 года налогооблагаемый оборот Marjaveski составил 521 942 евро. По данным состоянию на конец июня в фирме работало 9 человек, а средняя брутто-зарплата составляла 1271 евро.
Уже заказано?