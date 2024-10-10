ЧП и криминал
10.10.2024, 14:55

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в волости Кохила 16-летней Херты.

Херта ушла из своего дома в волости Кохила сегодня утром, чтобы отправиться в школу в Таллинне, но до школы так и не добралась. Домой она тоже не возвращалась.

Девушка может находиться как в Рапламаа, так и в Таллинне. Телефона у нее с собой нет.

Рост пропавшей 180 см, телосложение стройное. Волосы темные, может быть одета в темную куртку и темно-желтые брюки.

Полиция просит всех, кто видел Херту или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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