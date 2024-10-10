Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

Херта ушла из своего дома в волости Кохила сегодня утром, чтобы отправиться в школу в Таллинне, но до школы так и не добралась. Домой она тоже не возвращалась.

Девушка может находиться как в Рапламаа, так и в Таллинне. Телефона у нее с собой нет.

Рост пропавшей 180 см, телосложение стройное. Волосы темные, может быть одета в темную куртку и темно-желтые брюки.

Полиция просит всех, кто видел Херту или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .