ЧП и криминал
10.10.2024, 19:13

Полиция нашла пропавшую 16-летнюю девушку

 
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Сегодня (10.10) полиция просила помощи в поиске пропавшей в волости Кохила 16-летней Херты.

Херта ушла из своего дома в волости Кохила сегодня утром, чтобы отправиться в школу в Таллинне, но до школы так и не добралась. Домой она тоже не возвращалась.

Как сообщила в четверг вечером полиция, Херта была найдена в Выру, с ней всё в порядке.

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