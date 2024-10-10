Полиция нашла пропавшую 16-летнюю девушку

Херта ушла из своего дома в волости Кохила сегодня утром, чтобы отправиться в школу в Таллинне, но до школы так и не добралась. Домой она тоже не возвращалась.

Как сообщила в четверг вечером полиция, Херта была найдена в Выру, с ней всё в порядке.

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