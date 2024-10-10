10.10.2024, 19:13
Полиция нашла пропавшую 16-летнюю девушку
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня (10.10) полиция просила помощи в поиске пропавшей в волости Кохила 16-летней Херты.
Херта ушла из своего дома в волости Кохила сегодня утром, чтобы отправиться в школу в Таллинне, но до школы так и не добралась. Домой она тоже не возвращалась.
Как сообщила в четверг вечером полиция, Херта была найдена в Выру, с ней всё в порядке.
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