ЧП и криминал
11.10.2024, 09:30

Кто лжет? Основатель Propastop опроверг в суде утверждения Полиции безопасности. Но КаПо стоит на своем

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Харрис Пуусепп повторил: сотрудники КаПо побывали на корпоративном мероприятии в свободное от работы время
Харрис Пуусепп повторил: сотрудники КаПо побывали на корпоративном мероприятии в свободное от работы время
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Я занимаюсь информацией“, - сказал в среду суду Андрес Лембер, основатель cайта Propastop, разоблачающего антиэстонскую пропаганду. Теперь Полиция безопасности (КаПо) утверждает, что информация, которую Лембер предоставил суду о своей беседе с высокопоставленным сотрудником КаПо не соответствует действительности.

Напомним, что в марте прошлого года состоялся гостевой вечер студенческой корпорации korp! Sakala, в котором под вымышленными именами приняли участие двое сотрудников Полиции безопасности. Они представились как Антон Меремяэ и Танель Сааге.

Данный случай всплыл на проходящем в Тартуском уездном суде процессе по делу Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала. Выяснилось, что защитники Пруунсильда Пауль Керес и Андри Рохтла подозревают КаПо в незаконной слежке. В качестве примера Керес привел участие сотрудников КаПо в данной вечеринке. Согласно пояснениям КаПо и прокуратуры, чиновники были на мероприятии не по работе, а в свободное время.

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