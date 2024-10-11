11.10.2024, 09:30
Кто лжет? Основатель Propastop опроверг в суде утверждения Полиции безопасности. Но КаПо стоит на своем(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я занимаюсь информацией“, - сказал в среду суду Андрес Лембер, основатель cайта Propastop, разоблачающего антиэстонскую пропаганду. Теперь Полиция безопасности (КаПо) утверждает, что информация, которую Лембер предоставил суду о своей беседе с высокопоставленным сотрудником КаПо не соответствует действительности.
Напомним, что в марте прошлого года состоялся гостевой вечер студенческой корпорации korp! Sakala, в котором под вымышленными именами приняли участие двое сотрудников Полиции безопасности. Они представились как Антон Меремяэ и Танель Сааге.
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