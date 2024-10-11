Кто лжет? Основатель Propastop опроверг в суде утверждения Полиции безопасности. Но КаПо стоит на своем

Напомним, что в марте прошлого года состоялся гостевой вечер студенческой корпорации korp! Sakala, в котором под вымышленными именами приняли участие двое сотрудников Полиции безопасности. Они представились как Антон Меремяэ и Танель Сааге.

Данный случай всплыл на проходящем в Тартуском уездном суде процессе по делу Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала. Выяснилось, что защитники Пруунсильда Пауль Керес и Андри Рохтла подозревают КаПо в незаконной слежке. В качестве примера Керес привел участие сотрудников КаПо в данной вечеринке. Согласно пояснениям КаПо и прокуратуры, чиновники были на мероприятии не по работе, а в свободное время.