Попов: из-за того, как выглядит рабочая среда в наших больницах, молодые медики уезжают за рубеж

Еще 2 августа Таллинн объявил новый международный тендер на проектирование крупнейшего в Эстонии больничного комплекса – Таллиннской больницы. Только проект, по подсчетам, должен будет стоить около 19 млн евро. Цена же за собственно строительство по состоянию на начало июля доходила до 850 млн. Предполагалось, что финансировать проект городу во многом поможет государство, однако на днях оказалось, что эти надежды ложны. Бюджет страны и так испытывает значительные трудности, и „впихнуть“ туда строительство больницы оказалось просто нереальным.