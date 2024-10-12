Здоровье
12.10.2024, 12:25

Попов: из-за того, как выглядит рабочая среда в наших больницах, молодые медики уезжают за рубеж

 
Таллиннская больница не будет построена в ближайшие годы
Анна Тамм
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia

Недавно комиссия по социальным делам обсудила строительство Таллиннской больницы - было решено, что в ближайшие четыре года государство не будет делать инвестиции в больницу. RusDelfi связался с руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадием Поповым. Насколько этот проект значим для системы здравоохранения? И правда ли, что в новой больнице город нуждается уже давно?

Еще 2 августа Таллинн объявил новый международный тендер на проектирование крупнейшего в Эстонии больничного комплекса – Таллиннской больницы. Только проект, по подсчетам, должен будет стоить около 19 млн евро. Цена же за собственно строительство по состоянию на начало июля доходила до 850 млн. Предполагалось, что финансировать проект городу во многом поможет государство, однако на днях оказалось, что эти надежды ложны. Бюджет страны и так испытывает значительные трудности, и „впихнуть“ туда строительство больницы оказалось просто нереальным.

Однако потребность в данном объекте никуда не делась - более того, с каждым годом она растет, а ситуация вокруг действующих корпусов становится все хуже.

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