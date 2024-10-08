Рийна Сиккут: денег на строительство Таллиннской больницы государство в ближайшие годы не выделит

Недавно правительство передало в Рийгикогу бюджет на 2025 год. Вносить изменения, связанные со строительством Таллиннской больницы, уже нельзя. Кроме того, по словам Сиккут, дополнительных расходов на строительство Таллиннской больницы у государства не запланировано и на ближайшие четыре года. „Это вопрос, которым государство серьезно занимается“, - добавила она. Таким образом строительство Таллиннской больницы может начаться не раньше 2028 года, то есть по истечении срока нынешней бюджетной стратегии.

Где взять деньги на строительство?

„Безусловно, необходимо договориться о том, каким образом между двумя сторонами будут распределяться затраты на осуществление этих инвестиций. Возьмем ли совместный кредит, сможем ли использовать евро-деньги. К 2028 году должно стать ясно, сможем ли мы и в каком объеме использовать для этого выделенные деньги“, — сказала Сиккут, добавив, что это зависит от того, насколько большим должен быть вклад государства и Таллинна.

Но если государство пока только ищет финансовые ресурсы для строительства новой больницы, то Таллинн продолжает продвигать проект. По словам Аэта Адера, президента Союза эстонских архитекторов (EAL), участвующего в проектировании больницы, поскольку государство и город в настоящее время не могут гарантировать, что необходимые для финансирования больницы средства вообще будут доступны, с проектом никто пока не торопится.

Сиккут утверждает, что сроки, на которые будут перенесены инвестиции той или иной больницы, на данный момент не прописаны. „По этим объектам (больницам – ред.) графика нет, это как раз то, что в принципе и нужно сделать. Когда будут финансовые договоренности, инвестиции будут осуществляться согласно приоритетам“, - сказала она.