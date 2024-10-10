В Таллинне задержаны подозреваемые в убийстве двух человек(1)
Во вторник, 8 октября, полиция задержала в Таллинне мужчин, которых подозревают в убийстве двух человек и компьютерном мошенничестве. Сегодня, 10 октября, подозреваемых взяли под стражу.
Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36-летний и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину. Женщина была на первых неделях беременности. После длительного расследования на этой неделе полиция задержала подозреваемых, и сегодня они были взяты под стражу.
Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после смерти потерпевших взял на их имя кредитные обязательства. Ему предьявлено подозрение в компьютерном мошенничестве. Как именно он был связан с подозреваемыми в убийстве, сейчас выясняется.
Об исчезновении 22-летнего мужчины и 31-летней женщины в полицию сообщили летом 2022 года, после чего правоохранительные органы немедленно приступили к их поиску. На тот момент найти мужчину и женщину не удалось. Год спустя, то есть в июле 2023 года, одна семья, которая отправилась в лес за грибами в волости Ания в Харьюмаа, обнаружила в неглубокой могиле человеческие останки. Экспертиза установила, что это был 22-летний мужчина, пропавший годом ранее.
„Поскольку обстоятельства указывали на преступление, мы сразу же возбудили уголовное дело, чтобы выяснить, кто мог совершить это деяние. При этом мы также продолжили поиски пропавшей женщины“, — рассказал руководитель группы по расследованию убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.
По его словам, расследование осложнилось тем, что к тому времени, когда следователи узнали о преступлении в июле 2023 года, с момента убийства прошло уже больше года. „Это означает, что мы не могли полагаться на доказательства, которые мы находим, когда преступление только что произошло, и мы преследуем преступника по свежим следам. Например, записи камер наблюдения были стерты, а люди, от которых мы надеялись получить хотя бы немного информации, которая могла бы помочь следствию, не помнили так подробно время годичной давности“, — сказал руководитель группы.
Следователи выдвигали разные версии, проверяли информацию и пытались реконструировать последний день жертв, чтобы понять, что привело к этим трагическим событиям. „На основании собранной информации и в ходе анализа мы вышли на потенциальных подозреваемых, после чего началась длительная работа по сбору доказательств. Расследование было сложным — нам приходилось искать улики словно иголку в стоге сена, и у нас неоднократно возникало ощущение, что преступление так и останется нераскрытым“, — рассказал страж порядка.
Однако работа следователей, которую они вели более года, дала результаты, и в августе этого года они обнаружили в волости Ания захороненное тело второй жертвы, 31-летней женщины. „К этому моменту у нас уже имелись все остальные доказательства, благодаря которым у нас были основания на этой неделе задержать мужчин“, — сказал Куперштейн.
Сегодня Харьюский уездный суд принял решение по ходатайству прокуратуры арестовать на два месяца 36-летнего и 35-летнего мужчин, подозреваемых в убийстве и компьютерном мошенничестве. „Прокуратура потребовала арестовать мужчин, подозреваемых в убийстве и компьютерном мошенничестве, поскольку, учитывая прежнюю модель поведения подозреваемых, существует достаточно высокая вероятность того, что они могут продолжить совершение новых преступления, а в случае одного подозреваемого существует еще и риск уклонения от производства. В то же время собранные на данный момент доказательства позволяют предположить, что мужчины могут быть причастны к совершению очень тяжкого преступления и намеренному заметанию следов. Это тоже говорит в пользу необходимости заключения под стражу“, — пояснила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круусимяги.
В то же время, как сообщила Круусимяги, прокуратура пока не видит необходимости арестовывать третьего, 39-летнего мужчину, которого подозревают лишь в компьютерном мошенничестве. „Однако в ходе текущего уголовного производства мы должны установить точные действия третьего подозреваемого и то, насколько он был осведомлен о произошедшем“, — сказала прокурор. В отношении третьего подозреваемому был применен запрет на покидание места жительства.
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