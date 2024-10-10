В Таллинне задержаны подозреваемые в убийстве двух человек

Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36-летний и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину. Женщина была на первых неделях беременности. После длительного расследования на этой неделе полиция задержала подозреваемых, и сегодня они были взяты под стражу.

Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после смерти потерпевших взял на их имя кредитные обязательства. Ему предьявлено подозрение в компьютерном мошенничестве. Как именно он был связан с подозреваемыми в убийстве, сейчас выясняется.

Об исчезновении 22-летнего мужчины и 31-летней женщины в полицию сообщили летом 2022 года, после чего правоохранительные органы немедленно приступили к их поиску. На тот момент найти мужчину и женщину не удалось. Год спустя, то есть в июле 2023 года, одна семья, которая отправилась в лес за грибами в волости Ания в Харьюмаа, обнаружила в неглубокой могиле человеческие останки. Экспертиза установила, что это был 22-летний мужчина, пропавший годом ранее.

„Поскольку обстоятельства указывали на преступление, мы сразу же возбудили уголовное дело, чтобы выяснить, кто мог совершить это деяние. При этом мы также продолжили поиски пропавшей женщины“, — рассказал руководитель группы по расследованию убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.

По его словам, расследование осложнилось тем, что к тому времени, когда следователи узнали о преступлении в июле 2023 года, с момента убийства прошло уже больше года. „Это означает, что мы не могли полагаться на доказательства, которые мы находим, когда преступление только что произошло, и мы преследуем преступника по свежим следам. Например, записи камер наблюдения были стерты, а люди, от которых мы надеялись получить хотя бы немного информации, которая могла бы помочь следствию, не помнили так подробно время годичной давности“, — сказал руководитель группы.