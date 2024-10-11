Госконтроль: необходимо повысить требовательность при оценке компетентности медицинских работников
Хотя Министерство социальных дел считает оценку компетентности медицинских работников важным инструментом обеспечения качества медицинской помощи, участие в ней не приносит медицинским работникам ощутимых преимуществ. Оценка компетентности является добровольной, и ее проходит лишь небольшая часть медицинских работников. Госконтроль в опубликованном сегодня отчете отмечает, что государство ничего не сделало для того, чтобы увеличить число участников. Поэтому возникает риск того, что работники, не заинтересованные в саморазвитии и обладающие устаревшими знаниями, могут беспрепятственно продолжать работать.
Госконтроль отмечает, что в интересах жизни и здоровья людей важно, чтобы медицинские работники были компетентны и по окончании учебного заведения, и спустя десятилетия, но в действительности у Министерства социальных дел нет достаточной информации о том, насколько медицинские работники повышают свою компетентность, и оно не заинтересовано в том, чтобы это выяснить.
„Хотя аудит показал, что подавляющее большинство медицинских работников систематически занимаются саморазвитием, профессиональные объединения отметили, что сотрудники, не заинтересованные в саморазвитии и обладающие недостаточными знаниями и навыками, могут годами работать без того, чтобы кто-то обращал внимания на их недостаточную компетентность“, - сказал государственный контролер Янар Хольм.
Поддержание компетентности медицинских работников является обязанностью как самих работников, так и их работодателей. Если объединения подозревают, что медицинский работник недостаточно компетентен, чтобы обеспечить качество и безопасность услуг, у них не остается другого выбора, кроме как обратить внимание госучреждений на связанные с лицом проблемы или отказать кандидату в выдаче сертификата компетентности. Министерство социальных дел как орган, определяющий политику, и Департамент здоровья как распорядительный орган и организация, которая осуществляет государственный надзор, до сих пор не занимались вопросами компетентности медицинских работников по существу.
В Эстонии не существует системы оценки и сертификации компетентности. В оценке компетентности участвует лишь небольшая часть медицинских работников. Менее четверти работающих врачей-специалистов имели действующий сертификат компетентности по состоянию на 1 января этого года, среди стоматологов этот показатель около 60% и среди медсестер и акушеров – менее 10%.
Оценка компетентности является добровольной, но наличие сертификата дает преимущество в некоторых случаях, например, для частных медицинских учреждений, участвующих в закупках медицинских услуг Кассы здоровья. На самом деле, невозможно провести оценку компетентности по каждой медицинской специальности, поскольку организация такой оценки зависит от желания и средств объединения. Оценка компетентности была проведена по 27 из 41 медицинской специальности. В Эстонии существует 20 дополнительных медицинских специальностей, в четырех из которых проводится оценка компетентности.
Информация об оценке компетентности отражается в информационной системе организации здравоохранения, к которой люди имеют доступ через сайт Департамента здоровья. Проблема заключается в неточности и неполноте имеющейся там информации.
Критерии оценки компетентности различаются в специальных и профессиональных объединениях, а подтверждение компетентности по специальностям невозможно сравнивать в части основательности и содержательности. Оценку компетентности организуют сами объединения. В критериях оценки есть сходства, в частности, участие в дополнительном обучении, публикация работ, наставничество. Но различий больше, например, сильно различаются объем требующейся дополнительной подготовки или объем предыдущей практической работы. Определенная вариативность критериев оценки неизбежна в силу специфики специальностей (например, для хирургов практика занимает очень важное место), но выравнивание оценки также считается необходимой по мнению самих объединений.
Дополнительное обучение, прохождению которого в соответствии с правовым актом должно отводиться 60 часов в год и которое является одной из основ обеспечения компетентности, доступно не всем медицинским работникам. Специальные объединения сочли невыполнение требований по дополнительному обучению проблемой, но данные о ее масштабах отсутствуют. Если обычно основной проблемой является нехватка денег на дополнительное обучение, то в здравоохранении главным препятствием является отсутствие замены на период обучения.
По мнению Госконтроля, Министерство социальных дел выступило в роли жертвы судьбы, считая оценку компетентности настоятельно рекомендуемой, но сделать ее обязательной не представляется возможным, так как потенциал и желание специальных объединений заниматься оценкой компетентности различаются. Некоторые специальные объединения медицинских работников, ответившие на опрос Госконтроля, считают необходимым введение обязательной оценки. Меньшая часть объединений предпочитает сохранить добровольную систему. В разных странах используются разные модели.
По мнению Госконтроля, можно повысить требовательность в отношении оценки компетентности и повысить уровень участия, независимо от того, является она обязательной или добровольной. Министерство социальных дел в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Кассой здоровья имеет возможность сделать оценку компетентности содержательной и регулярной частью развития медицинских работников. Для этого необходимо оказать поддержку объединениям, в первую очередь, например, путем выравнивания критериев оценки компетентности, упрощения процесса оценки, включая использование цифровых решений, а также оглашения информации об оценке компетентности.
По мнению Госконтроля, важно обеспечить участие медицинских работников в дополнительном обучении хотя бы в требуемом объеме. Самое главное – сделать дополнительное обучение более доступным, обеспечив его достаточное финансирование, а также то, чтобы участие в обучении не зависело от типа, размера и потенциала учреждения в части предложения обучения. Кроме того, необходимо организовать надзор за соблюдением требования прохождения дополнительного обучения.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь
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