Госконтроль: необходимо повысить требовательность при оценке компетентности медицинских работников

Госконтроль отмечает, что в интересах жизни и здоровья людей важно, чтобы медицинские работники были компетентны и по окончании учебного заведения, и спустя десятилетия, но в действительности у Министерства социальных дел нет достаточной информации о том, насколько медицинские работники повышают свою компетентность, и оно не заинтересовано в том, чтобы это выяснить.

„Хотя аудит показал, что подавляющее большинство медицинских работников систематически занимаются саморазвитием, профессиональные объединения отметили, что сотрудники, не заинтересованные в саморазвитии и обладающие недостаточными знаниями и навыками, могут годами работать без того, чтобы кто-то обращал внимания на их недостаточную компетентность“, - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Поддержание компетентности медицинских работников является обязанностью как самих работников, так и их работодателей. Если объединения подозревают, что медицинский работник недостаточно компетентен, чтобы обеспечить качество и безопасность услуг, у них не остается другого выбора, кроме как обратить внимание госучреждений на связанные с лицом проблемы или отказать кандидату в выдаче сертификата компетентности. Министерство социальных дел как орган, определяющий политику, и Департамент здоровья как распорядительный орган и организация, которая осуществляет государственный надзор, до сих пор не занимались вопросами компетентности медицинских работников по существу.

В Эстонии не существует системы оценки и сертификации компетентности. В оценке компетентности участвует лишь небольшая часть медицинских работников. Менее четверти работающих врачей-специалистов имели действующий сертификат компетентности по состоянию на 1 января этого года, среди стоматологов этот показатель около 60% и среди медсестер и акушеров – менее 10%.