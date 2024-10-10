Прокурор требует 10 лет для прокремлевски настроенного таксиста, нанесшего 32 удара ножом украинцу

Прокурор Лаури Йыги требует наказать Виталия Третьяка, который нанес своей жертве гражданину Украины Виктору Зинченко более 30 ударов ножом из-за разговора на тему войны, тюремным заключением сроком на 10 лет и 6 месяцев.

Согласно обвинительному заключению, водитель такси начал наносить удары ножом после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. Жертве удалось выжить.

На суде прокурор заявил, что самая интенсивная часть нападения произошла, когда Виталий Зинченко пытался убежать от Третьяка.

В интервью Delfi прокурор рассказал, что обвинение квалифицируется как покушение на убийство. Он пояснил, что за убийство в Эстонии предусмотрено среднее наказание 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. „По моему мнению, вина Виталия Третьяка соответствует этой мере, поэтому я запрашиваю для него наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Согласно обвинению, как сегодня прозвучало в зале, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в различные части тела. Эти ранения были опасны для жизни, однако, к счастью, благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший остался жив. Именно по этой причине было предъявлено обвинение в покушении на убийство“, - прокомментировал прокурор.

Йыги отметил, что у обвинения есть достаточные доказательства того, что мотивом нападения стал именно факт участия близких родственников пострадавшего в боевых действиях на стороне Украины.

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