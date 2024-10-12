Когда нужно менять шины?

„Рекомендуется устанавливать зимнюю резину, когда температура постоянно ниже 7°C. Это момент, когда сцепление летних шин начинает значительно снижаться – особенно на мокрой или обледенелой дороге“, — объясняет руководитель службы обслуживания и склада запасных частей компании Amserv Рагнар Пилдре.

Заранее установленные зимние покрышки помогает водителю быть готовым к неожиданным погодным условиям, таким как ранние ночные заморозки или первые снегопады. „Если зимнюю резину поставить слишком поздно, то водитель может попасть в опасную ситуацию. Все мы видели новости о большом количестве аварий при первом льду или снеге — в основном они вызваны использованием летних шин“, — отмечает Пилдре и добавляет, что также следует учитывать длинные очереди в шиномонтажных мастерских при первом снегопаде, поэтому желательно бронировать время для замены шин заранее, даже если пока не хочется менять резину.

Какие зимние покрышки выбрать для своей машины?

При выборе зимних шин всегда необходимо учитывать погоду Эстонии. „Северный климат с его многочисленными холодными, обледенелыми и снежными погодными условиями требует использования шин, специально разработанных для наших условий. Всегда стоит спрашивать у продавцов авторезины о том, предназначены ли предлагаемые покрышки для северного климата – ведь не все зимние шины, представленные на рынке, подходят для наших суровых зим“, — подчеркивает Пилдре.

По словам Пилдре, более дорогие шины с большей вероятностью будут предлагать лучшее качество, но не всегда нужно выбирать тот вариант, который стоит дороже. „Шины с хорошими свойствами можно найти и в среднем ценовом диапазоне, поэтому перед принятием решения о покупке стоит посмотреть тесты разной авторезины — они дают ценную информацию о сцеплении и долговечности различных шин в зимних условиях“, — делится полезным советом по выбору шин Пилдре.