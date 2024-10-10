ГРАФИК | Товарообмен Эстонии сократился - прежде всего со странами Европейского союза(1)
По данным Департамента статистики, в августе 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 1%, импорт — на 8%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на почти 1,5 миллиарда евро и импортировано на более 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 169 миллионов евро, что на 122 миллиона меньше, чем годом ранее.
По словам руководителя группы внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура, влияние на товарообмен в августе этого года оказало продолжающееся сокращение экспорта и импорта с государствами-членами Европейского союза. „По сравнению с прошлым годом в августе экспорт с государствам-членами сократился на 3%, импорт — на 8%. При этом экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, увеличился на 6%“, — отметила Пуура.
Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). В годовом сравнении больше всего сократился экспорт минерального топлива (на 31 миллион евро) и механических машин (на 26 миллионов евро). Более всего (на 25 миллионов евро) увеличился экспорт из Эстонии электрооборудования.
В августе больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (13%) и Швецию (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование (в т.ч. телефоны, детали моторов), в Латвию — минеральную продукцию (в т.ч. природный газ) и в Швецию — изделия из древесины (в т.ч. окна и двери). Экспорт товаров сократился больше всего в Сингапур (на 44 миллиона евро) и Финляндию (на 39 миллионов евро), куда по сравнению с прошлым годом экспортировалось меньше минеральной продукции (в т.ч. сланцевого масла и топливного масла). Более всего экспорт товаров вырос в Нидерланды (на 34 миллиона евро), куда более всего экспортировали минеральную продукцию (в т.ч. сланцевое масло).
Экспорт товаров эстонского производства сократился в августе по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 2%. Их доля в общем объеме экспорта осталась на уровне прошлого года и в этом году составила 63%.
В августе больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, электрооборудование и минеральную продукцию (доля всех составила по 13%). В годовом сравнении больше всего сократился импорт электрооборудования (на 39 миллионов евро) и механических машин (на 35 миллионов евро). Больше всего вырос импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 10 миллионов евро).
Основными партнерами по импорту в августе были Финляндия (16% от общего объема импорта), Литва и Германия (по 11%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии — транспортных средств. По сравнению с прошлым годом больше всего импорт товаров сократился из Дании (на 32 миллиона евро), Финляндии (на 32 миллиона евро), Германии и США (по 22 миллиона евро). Из Дании меньше, чем в прошлом году, импортировали электрооборудование (в т.ч. генераторы тока), из Финляндии — минеральную продукцию (в т.ч. электроэнергию), из Германии — транспортные средства (в т.ч. легковые автомобили, тракторы) и из Соединенных Штатов Америки — минеральную продукцию. Больше всего вырос импорт товаров из Швеции (на 5 миллионов евро).
Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.
Смотрите также раздел по внешней торговле. С визуализированными данными по внешней торговле Эстонии можно ознакомиться в приложении Департамента статистики.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных. По причине округления данных сумма рядов может отличаться от итоговой суммы столбца.
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