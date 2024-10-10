ГРАФИК | Товарообмен Эстонии сократился - прежде всего со странами Европейского союза

По словам руководителя группы внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура, влияние на товарообмен в августе этого года оказало продолжающееся сокращение экспорта и импорта с государствами-членами Европейского союза. „По сравнению с прошлым годом в августе экспорт с государствам-членами сократился на 3%, импорт — на 8%. При этом экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, увеличился на 6%“, — отметила Пуура.

Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). В годовом сравнении больше всего сократился экспорт минерального топлива (на 31 миллион евро) и механических машин (на 26 миллионов евро). Более всего (на 25 миллионов евро) увеличился экспорт из Эстонии электрооборудования.

В августе больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (13%) и Швецию (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование (в т.ч. телефоны, детали моторов), в Латвию — минеральную продукцию (в т.ч. природный газ) и в Швецию — изделия из древесины (в т.ч. окна и двери). Экспорт товаров сократился больше всего в Сингапур (на 44 миллиона евро) и Финляндию (на 39 миллионов евро), куда по сравнению с прошлым годом экспортировалось меньше минеральной продукции (в т.ч. сланцевого масла и топливного масла). Более всего экспорт товаров вырос в Нидерланды (на 34 миллиона евро), куда более всего экспортировали минеральную продукцию (в т.ч. сланцевое масло).

Экспорт товаров эстонского производства сократился в августе по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 2%. Их доля в общем объеме экспорта осталась на уровне прошлого года и в этом году составила 63%.