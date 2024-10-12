Почему молчит мать младенца, тело которого было найдено в Сууре-Ляхтру? О ее родных распускают невероятные слухи

„О прослушке вся семья узнала, когда нам сообщили об этом“, - сказал Maaleht Каупо Кууземаа, брат Кайри, ожидающей сейчас суда. В течение ряда лет Каупо сопровождал сестру в поездках, именно Каупо, узнав о ситуации, в которой оказалась сестра, полетел в Марокко и нанял местного адвоката.