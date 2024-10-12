12.10.2024, 18:15
Почему молчит мать младенца, тело которого было найдено в Сууре-Ляхтру? О ее родных распускают невероятные слухи(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
5 февраля во двор хутора в Сууре-Ляхтру собака принесла мертвое тело новорожденного мальчика. С этого дня семья матери младенца оказалась под пристальным вниманием властей и общественности. Как стало недавно известно, на протяжении нескольких месяцев телефонные разговоры членов семьи прослушивались.
„О прослушке вся семья узнала, когда нам сообщили об этом“, - сказал Maaleht Каупо Кууземаа, брат Кайри, ожидающей сейчас суда. В течение ряда лет Каупо сопровождал сестру в поездках, именно Каупо, узнав о ситуации, в которой оказалась сестра, полетел в Марокко и нанял местного адвоката.
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