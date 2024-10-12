Новости Эстонии
12.10.2024, 18:15

Почему молчит мать младенца, тело которого было найдено в Сууре-Ляхтру? О ее родных распускают невероятные слухи

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Анита и Теэт Кууземаа считают, что расследование могло бы проводиться без шумихи и привлечения к их семье повышенного внимания.
Анита и Теэт Кууземаа считают, что расследование могло бы проводиться без шумихи и привлечения к их семье повышенного внимания.
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

5 февраля во двор хутора в Сууре-Ляхтру собака принесла мертвое тело новорожденного мальчика. С этого дня семья матери младенца оказалась под пристальным вниманием властей и общественности. Как стало недавно известно, на протяжении нескольких месяцев телефонные разговоры членов семьи прослушивались.

„О прослушке вся семья узнала, когда нам сообщили об этом“, - сказал Maaleht Каупо Кууземаа, брат Кайри, ожидающей сейчас суда. В течение ряда лет Каупо сопровождал сестру в поездках, именно Каупо, узнав о ситуации, в которой оказалась сестра, полетел в Марокко и нанял местного адвоката.

Как раз тогда, когда Кайри оказалась в марокканской тюрьме, телефоны членов ее семьи были поставлены на прослушку. Это продолжалось со 2 апреля до июня.

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