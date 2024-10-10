ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях(6)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кристен Михал, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
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Михал сказал, что продолжающееся падение еврибора — очень хорошая новость, это увеличит покупательскую способность домохозяйств, что в свою очередь положительно отразится на экономике.
Говоря об оборонных вопросах, премьер отметил, что за последствия войны в Украине должна платить Россия, а не европейские налогоплательщики. Надо сообща на международном уровне найти пути, как это сделать.
Сегодня правительство приняло пять решений. Например, вместо двух научных премий по 40 00 евро впредь будет присуждаться только одна в размере 65 00 евро.
Также на кабинетном заседании говорили об организации общественного транспорта. Цель реформы, по словам Михала, — более эффективная организация и улучшение качества общественного транспорта.
По словам Хартман, общественный транспорт развивается для того, чтобы люди могли переехать на окраины городов и в другие места и могли быстро доезжать до городов. На внедрение системы общественного транспорта, исходящей из потребности, уже запланировано выделить 78 млн евро. По словам министра, они надеются, что из Таллинна в Тарту можно будет доехать примерно за 1,5 часа, а до Нарвы – примерно за час.
Цахкна сообщил, что на уровне ЕС было принято два важных решения, в которые и Эстония внесла существенный вклад. Так, был утвержден новый режим санкций, чтобы призвать к ответственности лиц, которые помогают организовывать гибридные атаки в интересах России. По словам министра, эти лица обязательно должны быть привлечены к ответственности и подвергнуты санкциям. Прийти к решениям было непросто, но в понедельник эти решения были приняты, отметил он. Также были приняты решения об использовании замороженных российских активов. Европейский союз предоставит из этих средств Украине помощь в размере 3 млрд евро, которые Украина сможет использовать для увеличения своего военного потенциала. Кроме этого Украине за счет замороженных активов будет предоставлен кредит в размере 35 млрд евро. Сейчас идут дискуссии о том, как сделать, чтобы эти активы оставались замороженными.