ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Михал сказал, что продолжающееся падение еврибора — очень хорошая новость, это увеличит покупательскую способность домохозяйств, что в свою очередь положительно отразится на экономике.

Говоря об оборонных вопросах, премьер отметил, что за последствия войны в Украине должна платить Россия, а не европейские налогоплательщики. Надо сообща на международном уровне найти пути, как это сделать.

Сегодня правительство приняло пять решений. Например, вместо двух научных премий по 40 00 евро впредь будет присуждаться только одна в размере 65 00 евро.

Также на кабинетном заседании говорили об организации общественного транспорта. Цель реформы, по словам Михала, — более эффективная организация и улучшение качества общественного транспорта.

По словам Хартман, общественный транспорт развивается для того, чтобы люди могли переехать на окраины городов и в другие места и могли быстро доезжать до городов. На внедрение системы общественного транспорта, исходящей из потребности, уже запланировано выделить 78 млн евро. По словам министра, они надеются, что из Таллинна в Тарту можно будет доехать примерно за 1,5 часа, а до Нарвы – примерно за час.