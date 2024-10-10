На Лаагна теэ BMW вылетел с дороги и перевернулся на крышу(12)
Вчера поздно вечером на Лаагна теэ автомобиль вылетел с дороги.
В среду, 9 октября, в 23:18 спасателям поступило сообщение о том, что под мостом „Палласти“ на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ лежит легковой автомобиль, перевернувшийся на крышу. Водитель находился вне транспортного средства и им занимались медики скорой помощи.
Прибывшие на место спасатели сняли клеммы с аккумулятора и далее инцидентом занялась полиция.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 23:18 на Лаагна теэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 18-летний мужчина не справился с управлением своего легкового автомобиля BMW 525D, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы дороги.
Водитель был доставлен в больницу.
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