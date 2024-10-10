10.10.2024, 11:10
ПРОГНОЗ | Отголоски урагана: Эстонию накроет шторм, но погода будет теплой
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг до Южной Скандинавии дойдет область низкого давления, которая по пути захватила остатки вихря, возникшего под влиянием урагана, пишет Maaleht.
Циклон будет двигаться дальше на север, и связанные с ним дождевые облака достигнут Эстонии. Но осадков будет значительно меньше, чем в среду. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
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