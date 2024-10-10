ПРОГНОЗ | Отголоски урагана: Эстонию накроет шторм, но погода будет теплой

Циклон будет двигаться дальше на север, и связанные с ним дождевые облака достигнут Эстонии. Но осадков будет значительно меньше, чем в среду. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12..17°С.