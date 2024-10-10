Новости Эстонии
10.10.2024, 11:10

ПРОГНОЗ | Отголоски урагана: Эстонию накроет шторм, но погода будет теплой

 
Ele Pedassaar
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг до Южной Скандинавии дойдет область низкого давления, которая по пути захватила остатки вихря, возникшего под влиянием урагана, пишет Maaleht.

Циклон будет двигаться дальше на север, и связанные с ним дождевые облака достигнут Эстонии. Но осадков будет значительно меньше, чем в среду. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

В южных уездах температура воздуха может подняться еще выше, до 18 градусов, но только в том случае, если днем дожди будут менее интенсивными и более редкими.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии