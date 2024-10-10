10.10.2024, 08:40
Опрос: 57% граждан Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом США Харрис(4)
ФОТО: | REUTERS
Более половины граждан Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Соединенных Штатов Америки кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет RusERR.
Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросу, результаты которого были опубликованы 10 октября, 57% респондентов предпочли бы следующим президентом США Камалу Харрис, а 19% - кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Еще 24% опрошенных затруднились назвать своего фаворита.
Опрос был проведен с 2 по 4 октября через интернет, в нем участвовали около 1000 граждан Эстонии старше 18 лет.
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