В Таллинне прошли первые переговоры о зарплатах и условиях труда работников сферы образования на 2025 год

В результате встречи стороны обозначили потребности сферы образования на 2025 год.

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин отметил, что предложения, имеющие большое влияние на бюджет, включали повышение минимальной заработной платы квалифицированных работников образования, оплату труда классных руководителей общеобразовательных школ, а также фонд заработной платы руководителей учебных заведений и других членов управленческого состава. „Также работники образования попросили поддержать подписание договора об образовании, его выполнение и начать переговоры по карьерной модели и условиям труда воспитателей детских садов. Мы проведем соответствующие расчеты с Таллиннским департаментом образования и представим эти предложения городской управе в рамках бюджетных переговоров на 2025 год“, – сказал Яшин.

Председатель правления Союза работников образования Андеро Ваарик отметил, что встреча была конструктивной. „Рассмотрены вопросы повышения минимальной ставки оплаты труда классных руководителей, повышения минимальной заработной платы учителей, особенно квалифицированных педагогов, чтобы в будущем у нас были мотивированные и квалифицированные учителя. Также обсуждалось подписание договора об образовании“, – сказал Ваарик.

В переговорах приняли участие вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, руководитель Департамента образования Каарел Рунду, представитель Объединения руководителей школ Таллинна Мари-Лийз Сультс, представитель Объединения руководителей дошкольного образования Сильви Суур и председатель правления Союза работников образования Таллинна Андеро Ваарик.