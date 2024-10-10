Государство и власти Таллинна продолжают переговоры об объединении столичных больниц

По словам канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, рассматривались потребности в инвестициях, необходимых для оказания качественной медицинской помощи жителям Северной Эстонии. „При развитии больничной сети мы должны заранее планировать инвестиции. Прежде всего необходимо обновить инфраструктуру, связанную с оказанием психиатрической помощи, и построить Таллиннскую объединенную больницу, – сказал Мяндмаа. – Это самые важные инвестиции для страны“.

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе подчеркнул, что важно прийти к общему пониманию того, что государство и город будут строить больницу вместе. „Позиция Таллина заключается в том, что для достижения окончательного результата в переговорах необходимо прийти к согласию по всем вопросам. Это означает, что условием для объединения больниц также является финансовый план государства и его гарантия инвестиций в развитие столичной сети больниц. На сегодняшней встрече мы пришли к соглашению, что будет разработан соответствующий план финансирования“, – сказал Казе.

В направлениях развития больничной сети до 2040 года предусмотрено, что имеющиеся больницы в Эстонии не закроются, однако в столице планируется объединить Северо-Эстонскую региональную больницу, Таллиннскую детскую больницу, Ида-Таллиннскую центральную больницу и Ляэне-Таллиннскую центральную больницу в один эффективный северо-эстонский центр компетенции, благодаря которому будет улучшено качество предлагаемых услуг, оптимизировано предоставление услуг, гармонизированы процессы управления, закупок и информационных технологий, а также появится возможность сэкономить ресурсы, в том числе более эффективно использовать рабочую силу.

Следующая встреча рабочей группы по консолидации больниц состоится в ноябре. До тех пор будет идти работа над юридическим решением консолидации и анализом финансовых последствий.