09.10.2024, 18:54
В Тарту в час пик возникла настолько большая пробка, что строительные работы остановили
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 8 октября, депутат Тартуского городского собрания Сильвер Куузик выразил в социальных сетях недовольство строительными работами, в результате которых была закрыта на железнодорожном виадуке на улице Рийа полоса движения, вызвав там затор в дорожном движении.
„Из-за этих работ сегодня и вчера утром улица Рийа стояла, начиная от центра города в пробке. Из-за этого дети опаздывали в школу, а родители — на работу“, - написал в своем посте депутат горсобрания и поделился фотографиями ситуации.
Уже заказано?