Новости Эстонии
09.10.2024, 18:54

В Тарту в час пик возникла настолько большая пробка, что строительные работы остановили

 
ФОТО: Hendrik Osula | Delfi Meedia

Во вторник, 8 октября, депутат Тартуского городского собрания Сильвер Куузик выразил в социальных сетях недовольство строительными работами, в результате которых была закрыта на железнодорожном виадуке на улице Рийа полоса движения, вызвав там затор в дорожном движении.

„Из-за этих работ сегодня и вчера утром улица Рийа стояла, начиная от центра города в пробке. Из-за этого дети опаздывали в школу, а родители — на работу“, - написал в своем посте депутат горсобрания и поделился фотографиями ситуации.

Особенное беспокойство у Куузика вызвало то, что строительные работы затрудняют прибытие по вызову спасателей. „Посмотрите на этот красный автомобиль с мигалками на третьей фотографии! Это пожарная машина, и вероятно едет спасать чью-то жизнь!“ - добавил он. На снимке видно, что автомобилю спасателей пришлось ехать на вызов по встречной полосе.

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