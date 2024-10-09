В Тарту в час пик возникла настолько большая пробка, что строительные работы остановили

„Из-за этих работ сегодня и вчера утром улица Рийа стояла, начиная от центра города в пробке. Из-за этого дети опаздывали в школу, а родители — на работу“, - написал в своем посте депутат горсобрания и поделился фотографиями ситуации.

Особенное беспокойство у Куузика вызвало то, что строительные работы затрудняют прибытие по вызову спасателей. „Посмотрите на этот красный автомобиль с мигалками на третьей фотографии! Это пожарная машина, и вероятно едет спасать чью-то жизнь!“ - добавил он. На снимке видно, что автомобилю спасателей пришлось ехать на вызов по встречной полосе.