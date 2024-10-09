Автобус Ecolines, следовавший из Таллинна в Санкт-Петербург, попал в ДТП

ДТП произошло в Ляэне-Вирумаа, на 101-м км шоссе Таллинн-Нарва. По сообщению Департамента полиции и погранохраны, водитель Renault Thalia, совершая поворот налево, не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по шоссе в Нарву. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу для осмотра. Водитель и пятеро пассажиров автобуса в результате столкновения не пострадали.

Оба водителя были трезвые и имели права соответствующей категории, комментируют в полиции. Подробности случившегося будут установлены в рамках производства.

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