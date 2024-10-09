СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Как подготовиться к сильному шторму и уберечь свое имущество?
В ближайшее время в Эстонию снова придет шторм, и, вероятно, из-за климатических изменений подобные явления будут все более частными. Ущерб от таких штормов также оказывается все серьезнее, поскольку имущество людей становится более ценным, насыщенным высокими технологиями. Эксперт компании страховых технологий Balcia пояснил, как подготовиться к экстремальным погодным условиям, чтобы минимизировать возможный ущерб.
„Ущерб, который такие стихийные бедствия причиняют нашим домам, автомобилям и садам, действительно неприятен. Восстановление или ремонт затопленных водой домов, поврежденных упавшими деревьями и ветками автомобилей, а также устранение последствий ударов молний доставляют серьезные хлопоты, занимают много времени и требуют значительных финансовых средств. Целиком ущерб предотвратить невозможно, но есть ряд мер, которые могут его сократить“, - сказала руководитель по страхованию жилья в Balcia Елизавета Дрижирук.
О надвигающихся экстремальных погодных условиях сообщает Агентство окружающей среды Эстонии на сайте ilmateenistus.ee, где есть специальный раздел с предупреждениями. Предупреждения делятся на категории: желтая, оранжевая и красная. Предупреждение красной категории является самым высоким уровнем опасности – возможно причинение серьезного ущерба, а также существует угроза жизни и здоровью. Поэтому важно следить за этим сайтом, чтобы заранее знать, в каких именно регионах может возникнуть опасность.
Что же каждый может самостоятельно сделать для защиты своего имущества, зная о приближении шторма, дождя, грозы или града?
Транспортное средство
• Если синоптики обещают сильный ветер, который может достичь силы шторма, не паркуйте машину под деревьями и линиями электропередач. Даже если сами деревья шторм выдержат, ветки и, например, шишки могут повредить машину. Убедитесь, что поблизости нет и других вещей, которые могут упасть на автомобиль при сильном ветре.
• По возможности, паркуйте автомобиль под навесом, в закрытом гараже или на крытой парковке, чтобы защитить его от дождя, града и падающих деревьев.
• После сильного дождя не заезжайте в глубокие лужи и на затопленные участки. Это может повредить двигатель автомобиля или привести к его поломке, повлиять на работу электронных устройств и датчиков, повредить тормозную систему и причинить другие серьезные проблемы. Если вы подозреваете, что автомобиль мог находиться в глубокой воде, тщательно высушите его перед запуском.
• Своевременно проверьте, покрывает ли ваше страхование каско все вышеупомянутые риски, вызванные стихийными бедствиями. Если нет, стоит рассмотреть покупку страховки с более широким покрытием.
Жилье
• Перед штормом и дождем закрывайте окна и двери, особенно если в доме есть мансардные окна. Если они закрыты не плотно, влага может проникнуть внутрь и повредить оконные конструкции, подоконник, стены, напольное покрытие и находящиеся рядом электрические устройства.
• Выключите из розеток электроприборы, поскольку удар молнии рядом с домом может создать индукционный ток и повредить подключенные к сети устройства.
• Подготовьтесь к возможному отключению электричества, зарядите мобильные устройства и запасите достаточно питьевой воды.
• Убедитесь, что знаете, где и как можно отключить основные источники воды и электричества в доме, чтобы во время стихийного бедствия избежать аварийных ситуаций.
• Своевременно проверьте, действует ли ваше жилищное страхование и включает ли оно компенсацию последствий стихийных бедствий и страхование ответственности. Даже если вы хорошо заботитесь о своем имуществе, страхование ответственности придет на помощь в случае, если ваше имущество во время шторма причинит ущерб соседям, например, если батут, гриль, дерево или ветки повредят дом, забор или машину соседа.
Профилактические подготовительные работы, требующие большего времени и привлечения специалистов:
Жилье
• Если вы живете в частном доме, убедитесь, что крыша не повреждена, кровельный материал надежно закреплен, а водосточные трубы чистые и не препятствуют свободному стоку воды.
• Убедись, что вокруг дома имеется хорошая дренажная система, чтобы избежать затоплений.
• Если в саду есть деревья, рекомендуется регулярно самостоятельно или с помощью арбориста проверить их и обрезать ветки, которые могут сломаться при сильном ветре.
• Установите молниезащиту и устройства для защиты от перенапряжения – удар молнии и перенапряжение могут повредить электропроводку, электрические приборы и вызвать пожар.
Солнечные панели
• Убедитесь, что солнечные панели надежно закреплены.
• Молния может попасть и в солнечные панели, поэтому рекомендуется установить на них как молниезащиту, так и защиту от перенапряжения. Если этого нет, солнечные панели и инверторы могут оказаться повреждены. Убедитесь в том, что панели и их соединения надежно заземлены. Также можно рассмотреть возможность временного отключения солнечных панелей от электросети.
• Убедись, что ваше жилищное страхование покрывает ущерб, который может быть причинен солнечным панелям в результате стихийных бедствий, включая град, шторм и удар молнии.
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