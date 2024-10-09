СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Как подготовиться к сильному шторму и уберечь свое имущество?

• После сильного дождя не заезжайте в глубокие лужи и на затопленные участки. Это может повредить двигатель автомобиля или привести к его поломке, повлиять на работу электронных устройств и датчиков, повредить тормозную систему и причинить другие серьезные проблемы. Если вы подозреваете, что автомобиль мог находиться в глубокой воде, тщательно высушите его перед запуском.

• По возможности, паркуйте автомобиль под навесом, в закрытом гараже или на крытой парковке, чтобы защитить его от дождя, града и падающих деревьев.

• Если синоптики обещают сильный ветер, который может достичь силы шторма, не паркуйте машину под деревьями и линиями электропередач. Даже если сами деревья шторм выдержат, ветки и, например, шишки могут повредить машину. Убедитесь, что поблизости нет и других вещей, которые могут упасть на автомобиль при сильном ветре.

Что же каждый может самостоятельно сделать для защиты своего имущества, зная о приближении шторма, дождя, грозы или града?

О надвигающихся экстремальных погодных условиях сообщает Агентство окружающей среды Эстонии на сайте ilmateenistus.ee, где есть специальный раздел с предупреждениями. Предупреждения делятся на категории: желтая, оранжевая и красная. Предупреждение красной категории является самым высоким уровнем опасности – возможно причинение серьезного ущерба, а также существует угроза жизни и здоровью. Поэтому важно следить за этим сайтом, чтобы заранее знать, в каких именно регионах может возникнуть опасность.

„Ущерб, который такие стихийные бедствия причиняют нашим домам, автомобилям и садам, действительно неприятен. Восстановление или ремонт затопленных водой домов, поврежденных упавшими деревьями и ветками автомобилей, а также устранение последствий ударов молний доставляют серьезные хлопоты, занимают много времени и требуют значительных финансовых средств. Целиком ущерб предотвратить невозможно, но есть ряд мер, которые могут его сократить“, - сказала руководитель по страхованию жилья в Balcia Елизавета Дрижирук.

• Своевременно проверьте, покрывает ли ваше страхование каско все вышеупомянутые риски, вызванные стихийными бедствиями. Если нет, стоит рассмотреть покупку страховки с более широким покрытием.

Жилье

• Перед штормом и дождем закрывайте окна и двери, особенно если в доме есть мансардные окна. Если они закрыты не плотно, влага может проникнуть внутрь и повредить оконные конструкции, подоконник, стены, напольное покрытие и находящиеся рядом электрические устройства.

• Выключите из розеток электроприборы, поскольку удар молнии рядом с домом может создать индукционный ток и повредить подключенные к сети устройства.

• Подготовьтесь к возможному отключению электричества, зарядите мобильные устройства и запасите достаточно питьевой воды.

• Убедитесь, что знаете, где и как можно отключить основные источники воды и электричества в доме, чтобы во время стихийного бедствия избежать аварийных ситуаций.

• Своевременно проверьте, действует ли ваше жилищное страхование и включает ли оно компенсацию последствий стихийных бедствий и страхование ответственности. Даже если вы хорошо заботитесь о своем имуществе, страхование ответственности придет на помощь в случае, если ваше имущество во время шторма причинит ущерб соседям, например, если батут, гриль, дерево или ветки повредят дом, забор или машину соседа.

Профилактические подготовительные работы, требующие большего времени и привлечения специалистов:

Жилье

• Если вы живете в частном доме, убедитесь, что крыша не повреждена, кровельный материал надежно закреплен, а водосточные трубы чистые и не препятствуют свободному стоку воды.

• Убедись, что вокруг дома имеется хорошая дренажная система, чтобы избежать затоплений.

• Если в саду есть деревья, рекомендуется регулярно самостоятельно или с помощью арбориста проверить их и обрезать ветки, которые могут сломаться при сильном ветре.

• Установите молниезащиту и устройства для защиты от перенапряжения – удар молнии и перенапряжение могут повредить электропроводку, электрические приборы и вызвать пожар.

Солнечные панели

• Убедитесь, что солнечные панели надежно закреплены.

• Молния может попасть и в солнечные панели, поэтому рекомендуется установить на них как молниезащиту, так и защиту от перенапряжения. Если этого нет, солнечные панели и инверторы могут оказаться повреждены. Убедитесь в том, что панели и их соединения надежно заземлены. Также можно рассмотреть возможность временного отключения солнечных панелей от электросети.

• Убедись, что ваше жилищное страхование покрывает ущерб, который может быть причинен солнечным панелям в результате стихийных бедствий, включая град, шторм и удар молнии.

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